Кондитер Лиза Глинская подготовила для читателей вкусное и оригинальное итальянское печенье Амаретти без глютена.
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Рецепт очень прост в приготовлении и понравится каждому члену вашей семьи. Миндальное печенье можно готовить с фисташками, а можно и без – выбор за вами.
Рецепт печенья Амаретти
- Снимите цедру с апельсина, добавьте к ней яйца и сахарную пудру. Тщательно вымешайте ингредиенты.
- Добавьте к яичной смеси фисташковую и миндальную муку и вымешайте массу.
- Сформируйте из теста круглые шарики размером с грецкий орех и обваляйте в сахарной пудре.
- Переложите загатовки на печенье в деко, покрытое слоем пергамента для выпекания.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье в течение 20 – 25 минут.
- Охладите готовое печенье и подавайте его к столу. Приятного аппетита!
Рецепт итальянского печенья Амеретти с видео: