Шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Владимир Ярославский предлагает приготовить изысканный сладкий десерт французской кухни – шоколадный суфле, которое выходит воздушным и мягким.
Читайте также Как приготовить круассаны: домашний рецепт
Рецепт шоколадного суфле
Для меня вкуснее фондан – легкое и нежное, и еще, при желании, можно добавить ваниль или специи, – прокомментировал Владимир Ярославский.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку, разогрейте на маленьком огне до однородной консистенции. Оставьте для охлаждения.
- Далее – добавьте молоко, доведите до кипения, перемешайте.
- Добавьте шоколад, щепотку соли. Оставьте для охлаждения, вбейте желтки, перемешайте.
- Отдельно в миске взбейте белки с ванильным сахаром, добавьте в шоколад. По желанию можно добавить цедру цитрусовых или специи.
- Формы смажьте сливочным маслом, посыпьте их сахарной пудрой или какао, выложите шоколадную массу.
- Разогрейте до температуры 180 градусов, отправьте выпекаться в течение 10 минут.
- Достаньте из духовки. Подавайте с шариком любимого мороженого. Приятного аппетита!