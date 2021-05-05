Шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Владимир Ярославский предлагает приготовить изысканный сладкий десерт французской кухни – шоколадный суфле, которое выходит воздушным и мягким.

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Рецепт шоколадного суфле


Для меня вкуснее фондан – легкое и нежное, и еще, при желании, можно добавить ваниль или специи, – прокомментировал Владимир Ярославский.

  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  2. В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку, разогрейте на маленьком огне до однородной консистенции. Оставьте для охлаждения.
  3. Далее – добавьте молоко, доведите до кипения, перемешайте.
  4. Добавьте шоколад, щепотку соли. Оставьте для охлаждения, вбейте желтки, перемешайте.
  5. Отдельно в миске взбейте белки с ванильным сахаром, добавьте в шоколад. По желанию можно добавить цедру цитрусовых или специи.
  6. Формы смажьте сливочным маслом, посыпьте их сахарной пудрой или какао, выложите шоколадную массу.
  7. Разогрейте до температуры 180 градусов, отправьте выпекаться в течение 10 минут.
  8. Достаньте из духовки. Подавайте с шариком любимого мороженого. Приятного аппетита!