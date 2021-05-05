Кондитерка Ліза Глінська підготувала для читачів смачне та оригінальне італійське печиво Амаретті без глютену.
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Рецепт дуже прости й у приготуванні та сподобається кожному члену вашої родини. Мигдалеве печиво можна готувати з фісташками, а можна і без – вибір за вами.
Рецепт печива Амаретті
- Зніміть цедру з апельсина, додайте до неї яйця та цукрову пудру. Ретельно вимішайте інгредієнти.
- Додайте до яєчної суміші фісташкове та мигдалеве борошно та вимішайте масу.
- Сформуйте з тіста круглі кульки розміром з волоський горіх та обваляйте у цукровій пудрі.
- Перекладіть загатовки на печиво в деко крите шаром пергаменту для випікання.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво протягом 20 – 25 хвилин.
- Охолодіть готове печиво та подавайте його до столу. Смачного!
Рецепт італійського печива Амеретті з відео: