Кондитерка Ліза Глінська підготувала для читачів смачне та оригінальне італійське печиво Амаретті без глютену.

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Рецепт дуже прости й у приготуванні та сподобається кожному члену вашої родини. Мигдалеве печиво можна готувати з фісташками, а можна і без – вибір за вами.

Рецепт печива Амаретті

  1. Зніміть цедру з апельсина, додайте до неї яйця та цукрову пудру. Ретельно вимішайте інгредієнти.
  2. Додайте до яєчної суміші фісташкове та мигдалеве борошно та вимішайте масу.
  3. Сформуйте з тіста круглі кульки розміром з волоський горіх та обваляйте у цукровій пудрі.
  4. Перекладіть загатовки на печиво в деко крите шаром пергаменту для випікання.
  5. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво протягом 20 – 25 хвилин.
  6. Охолодіть готове печиво та подавайте його до столу. Смачного!

Рецепт італійського печива Амеретті з відео:

 