Ніжне печиво з корицею вам хоч раз, точно доводилося куштувати. Ми дібрали рецепт домашньої випічки, яку з легкістю можна приготувати вдома, та поринути в дитинство з першого шматочка.

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Рецепт печива з корицею

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 15 – 20 штук

Інгредієнти:

– 200 грамів кисломолочного сиру;

– 280 грамів борошна;

– 180 грамів масла;

– куряче яйце;

– 4 грами соди;

– цукор;

– мелена кориця.

Приготування:

Холодне масло натираємо на тертку. Додаємо борошно, яйце та сир. Сир краще брати в брикеті, трішки вологий.

Додаємо соду та замішуємо тісто. Не кидаємо одразу все борошно, трішки залишаємо. Якщо липне до рук, то додаємо ще трішки борошна. Все залежить від марки сиру. Тісто має бути еластичне і не липнути до рук.

Формуємо кулю із тіста і даємо постояти в холодильнику у плівці понад 30 хвилин. Далі розкачуємо качалкою на столі з борошном і вирізаємо склянкою кола, як на вареники.

Кожне коло викладаємо на цукор з корицею і трішки притискаємо. Згортаємо цукром всередину і знову в цукор, притисли, ще раз згорнули цукром в середину і останній раз у цукор. Добре притискаємо, адже відкриється під час запікання.

Викладаємо печиво на лист з пергаментом на відстані і запікаємо при 180 приблизно 25 – 30 хвилин до рум'яної скоринки.

Смачного!