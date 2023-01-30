Ніжне печиво з корицею вам хоч раз, точно доводилося куштувати. Ми дібрали рецепт домашньої випічки, яку з легкістю можна приготувати вдома, та поринути в дитинство з першого шматочка.
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Рецепт печива з корицею
- Час: 80 хвилин
- Порції: 15 – 20 штук
Приготування:
- Холодне масло натираємо на тертку. Додаємо борошно, яйце та сир. Сир краще брати в брикеті, трішки вологий.
- Додаємо соду та замішуємо тісто. Не кидаємо одразу все борошно, трішки залишаємо. Якщо липне до рук, то додаємо ще трішки борошна. Все залежить від марки сиру. Тісто має бути еластичне і не липнути до рук.
- Формуємо кулю із тіста і даємо постояти в холодильнику у плівці понад 30 хвилин. Далі розкачуємо качалкою на столі з борошном і вирізаємо склянкою кола, як на вареники.
- Кожне коло викладаємо на цукор з корицею і трішки притискаємо. Згортаємо цукром всередину і знову в цукор, притисли, ще раз згорнули цукром в середину і останній раз у цукор. Добре притискаємо, адже відкриється під час запікання.
- Викладаємо печиво на лист з пергаментом на відстані і запікаємо при 180 приблизно 25 – 30 хвилин до рум'яної скоринки.
Смачного!