Рецепт печенья с корицей, как в детстве
30 января 2023, 13:35Читати новину українською
Источник:Валентина Саенко
Помните мамино печенье с корицей? У нас есть проверенный рецепт домашних сладостей от шеф-повара Валентины Саенко.
Нежное печенье с корицей вам хоть раз, точно приходилось пробовать. Мы выбрали рецепт домашней выпечки, которую с легкостью можно приготовить дома, и погрузиться в детство из первого кусочка.
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Рецепт печенья с корицей
- Время: 80 минут
- Порции: 15 – 20 штук
– 200 граммов кисломолочного сыра;
– 280 граммов муки;
– 180 граммов масла;
– куриное яйцо;
– 4 грамма соды;
– сахар;
– молотая корица.
Приготовление:
- Холодное масло натираем на терку. Добавляем муку, яйцо и творог. Сыр лучше брать в брикете, немного влажный.
- Добавляем соду и замешиваем тесто. Не бросаем сразу всю муку, немного оставляем. Если липнет в руки, то добавляем еще немного муки. Всё зависит от марки сыра. Тесто должно быть эластичным и не липнуть в руки.
- Формируем шар из теста и даем постоять в холодильнике в пленке более 30 минут. Далее раскатываем скалкой на столе с мукой и вырезаем стаканом круга, как на вареники.
- Каждый круг выкладываем на сахар с корицей и немного прижимаем. Сворачиваем сахаром внутрь и снова в сахар, прижали, еще раз свернули сахаром внутрь и последний раз в сахар. Хорошо прижимаем, ведь откроется во время запекания.
- Выкладываем печенье на лист с пергаментом на расстоянии и запекаем при 180 примерно 25 – 30 минут до румяной корочки.
Приятного тебе аппетита!