Идеальное для осенних вечеров – рецепты печенья на любой кошелек

Печенье – один из самых любимых вкусностей многих. Оно бывает песочным, шоколадным, с арахисовой пастой или вареньем.

24 канал подобрал несколько проверенных рецептов печенья, которое сможет приготовить любой, даже без опыта в кулинарии.

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Рецепт печенья курабье

Время: 40 минут

40 минут Порции: 20 – 25 штук

– 200 г сливочного масла;– 100 г сахарной пудры;– 60 г яичных белков;– цедра 1 лимона;– 300 г пшеничной муки;– соль – по вашему вкусу;– 100 – 150 г повидла (яблочного, сливового).

Приготовление:

В чаше миксера взбейте сливочное масло так, чтобы оно посветлело. Добавьте к нему сахарную пудру и снова взбейте в однородную массу.

Яичный белок прогрейте в микроволновке в течение 10 – 15 секунд и добавьте массу – перебейте миксером.

Добавьте муку, цедру лимона и соль и перебейте тесто на слабых оборотах до однородной массы.

Готовое тесто переложите в кондитерский мешок с насадкой "Открытая звезда" и отсадите печенье на силиконовый коврик или противень покрытый пергаментом.

Смочите палец в воде и сформуйте выемку в центре печенья.

Повидло для печенья переведите в кондитерский мешок и отсадите в центр изделия.

Отправьте печенье выпекаться в прогретую до 175 градусов духовку на 18 – 20 минут.

Готовое печенье охладите и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Рецепт кунжутного печенья

Время: 40 – 50 минут

40 – 50 минут Порции: 16 штук

– 50 граммов яиц;– 80 граммов сливочного масла;– 200 граммов обжаренного кунжута;– 6 граммов разрыхлителя;– 100 граммов муки;– 1 грамм соли;– 60 граммов любых цукатов или сухофруктов.

Приготовление:

Смешайте в миске яйца и растопленное сливочное масло.

Добавьте сахар в яичную массу и перемешайте венчиком.

В отдельной миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль.

Соедините сухие ингредиенты с обжаренным кунжутом и перемешайте.

В яичную смесь добавьте сухие ингредиенты, вымешайте тесто для печенья и добавьте сухофрукты или цукаты.

С помощью ложки сформуйте печенье диаметром 5 сантиметров и выложите их на достаточном расстоянии друг от друга на противень.

Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 – 20 минут.

Готовое печенье охладите и подавайте на стол.

Приятного аппетита!