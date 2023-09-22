Идеальное для осенних вечеров – рецепты печенья на любой кошелек
22 сентября 2023, 16:13Читати новину українською
Печенье – один из самых любимых вкусностей многих. Оно бывает песочным, шоколадным, с арахисовой пастой или вареньем.
24 канал подобрал несколько проверенных рецептов печенья, которое сможет приготовить любой, даже без опыта в кулинарии.
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Рецепт печенья курабье
- Время: 40 минут
- Порции: 20 – 25 штук
– 200 г сливочного масла;
– 100 г сахарной пудры;
– 60 г яичных белков;
– цедра 1 лимона;
– 300 г пшеничной муки;
– соль – по вашему вкусу;
– 100 – 150 г повидла (яблочного, сливового).
Приготовление:
- В чаше миксера взбейте сливочное масло так, чтобы оно посветлело. Добавьте к нему сахарную пудру и снова взбейте в однородную массу.
- Яичный белок прогрейте в микроволновке в течение 10 – 15 секунд и добавьте массу – перебейте миксером.
- Добавьте муку, цедру лимона и соль и перебейте тесто на слабых оборотах до однородной массы.
- Готовое тесто переложите в кондитерский мешок с насадкой "Открытая звезда" и отсадите печенье на силиконовый коврик или противень покрытый пергаментом.
- Смочите палец в воде и сформуйте выемку в центре печенья.
- Повидло для печенья переведите в кондитерский мешок и отсадите в центр изделия.
- Отправьте печенье выпекаться в прогретую до 175 градусов духовку на 18 – 20 минут.
- Готовое печенье охладите и подавайте на стол.
Приятного аппетита!
Рецепт кунжутного печенья
- Время: 40 – 50 минут
- Порции: 16 штук
– 50 граммов яиц;
– 80 граммов сливочного масла;
– 200 граммов обжаренного кунжута;
– 6 граммов разрыхлителя;
– 100 граммов муки;
– 1 грамм соли;
– 60 граммов любых цукатов или сухофруктов.
Приготовление:
- Смешайте в миске яйца и растопленное сливочное масло.
- Добавьте сахар в яичную массу и перемешайте венчиком.
- В отдельной миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль.
- Соедините сухие ингредиенты с обжаренным кунжутом и перемешайте.
- В яичную смесь добавьте сухие ингредиенты, вымешайте тесто для печенья и добавьте сухофрукты или цукаты.
- С помощью ложки сформуйте печенье диаметром 5 сантиметров и выложите их на достаточном расстоянии друг от друга на противень.
- Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 – 20 минут.
- Готовое печенье охладите и подавайте на стол.
Приятного аппетита!