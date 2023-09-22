24 канал дібрав кілька перевірених рецептів печива, яке зможе приготувати будь-хто, навіть без досвіду в кулінарії.

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Рецепт печива кураб'є

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 20 – 25 штук

Приготування:

  • У чаші міксера збийте вершкове масло так, щоб воно посвітлішало. Додайте до нього цукрову пудру та знову збийте до однорідної маси.
  • Яєчний білок прогрійте в мікрохвильовці протягом 10 – 15 секунд та додайте да маси – перебийте міксером.
  • Додайте борошно, цедру лимона та сіль і знову перебийте тісто на слабких обертах до однорідної маси.
  • Готове тісто перекладіть в кондитерський мішок з насадкою "Відкрита зірка" та відсадіть печиво на силіконовий коврик або на деко вкрите пергаментом.
  • Змочіть палець у воді та сформуйте виїмку в центрі печива.
  • Повидло для печива перекладіть в кондитерський мішок та відсадіть в центр виробу.
  • Відправте печиво випікатися в прогріту до 175 градусів духовку на 18 – 20 хвилин.
  • Готове печиво охолодіть та подавайте до столу.

Смачного!

Рецепт кунжутного печива

  • Час: 40 – 50 хвилин
  • Порції: 16 штук

Приготування:

  • Змішайте в мисці яйця та розтоплене вершкове масло.
  • Додайте цукор до яєчної маси та перемішайте вінчиком.
  • В окремій мисці змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, розпушувач та сіль.
  • З'єднайте сухі інгредієнти з обсмаженим кунжутом та перемішайте.
  • До яєчної суміші додайте сухі інгредієнти, вимішайте тісто для печива та додайте сухофрукти або цукати.
  • За допомогою ложки сформуйте печиво діаметром 5 сантиметрів та викладіть їх на достатній відстані один від одного на деко.
  • Випікайте печиво в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 – 20 хвилин.
  • Готове печиво охолодіть та подавайте до столу.

Смачного!