24 канал подобрал несколько проверенных рецептов печенья, которое сможет приготовить любой, даже без опыта в кулинарии.

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Рецепт печенья курабье

  • Время: 40 минут
  • Порции: 20 – 25 штук

Приготовление:

  • В чаше миксера взбейте сливочное масло так, чтобы оно посветлело. Добавьте к нему сахарную пудру и снова взбейте в однородную массу.
  • Яичный белок прогрейте в микроволновке в течение 10 – 15 секунд и добавьте массу – перебейте миксером.
  • Добавьте муку, цедру лимона и соль и перебейте тесто на слабых оборотах до однородной массы.
  • Готовое тесто переложите в кондитерский мешок с насадкой "Открытая звезда" и отсадите печенье на силиконовый коврик или противень покрытый пергаментом.
  • Смочите палец в воде и сформуйте выемку в центре печенья.
  • Повидло для печенья переведите в кондитерский мешок и отсадите в центр изделия.
  • Отправьте печенье выпекаться в прогретую до 175 градусов духовку на 18 – 20 минут.
  • Готовое печенье охладите и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Рецепт кунжутного печенья

  • Время: 40 – 50 минут
  • Порции: 16 штук

Приготовление:

  • Смешайте в миске яйца и растопленное сливочное масло.
  • Добавьте сахар в яичную массу и перемешайте венчиком.
  • В отдельной миске смешайте все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль.
  • Соедините сухие ингредиенты с обжаренным кунжутом и перемешайте.
  • В яичную смесь добавьте сухие ингредиенты, вымешайте тесто для печенья и добавьте сухофрукты или цукаты.
  • С помощью ложки сформуйте печенье диаметром 5 сантиметров и выложите их на достаточном расстоянии друг от друга на противень.
  • Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 – 20 минут.
  • Готовое печенье охладите и подавайте на стол.

Приятного аппетита!