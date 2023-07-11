Персиковый тирамису – разновидность популярного итальянского десерта, который уже покорил кулинарный мир. Обычно мы привыкли, что тирамису это кофейный десерт, но летом можно немного изменить рецепт – добавить свежие сезонные фрукты или ягоды.

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Мы предлагаем попробовать тирамису с персиками. Новый взгляд на классический десерт понравится каждому.

Рецепт персикового тирамису

Время: 20 минут (4 – 5 часов в стабилизацию)

20 минут (4 – 5 часов в стабилизацию) Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1 упаковка печенья савоярди;

– 500 граммов персиков + 2 столовые ложки сахарной пудры;

– 350 граммов жирных 33% сливок;

– 500 граммов маскарпоне;

– 80 – 100 граммов сахарной пудры;

– 4 персика и мята для украшения торта.

Приготовление:

️Персики и сахарную пудру взбиваем блендером, перетираем через сито от кожиц. Если десерт не планируете давать детям – добавьте 30 – 40 г Амарето к персиковому пюре.

️Очень холодные жирные сливки взбиваем миксером с сахарной пудрой к мягким пиков, добавляем маскарпоне, и взбиваем еще 1 – 2 минуты, до пышности.

️Савоярди смачиваем в пюре, выкладываем в форму, сверху распределяем 1/2 крема, и снова печенье. Снова крем, накрываем пленкой и кладем в холодильник.

️Украшаем десерт персиками и свежей мятой.

Приятного аппетита!

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