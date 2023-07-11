Вкуснее оригинала: рецепт персикового тирамису
11 июля 2023, 12:23Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Захотелось сладкого, но стоять целый день у плиты – не самый лучший вариант. Попытайтесь приготовить тирамису без выпечки, но не с кофе, а с персиками.
Персиковый тирамису – разновидность популярного итальянского десерта, который уже покорил кулинарный мир. Обычно мы привыкли, что тирамису это кофейный десерт, но летом можно немного изменить рецепт – добавить свежие сезонные фрукты или ягоды.
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Мы предлагаем попробовать тирамису с персиками. Новый взгляд на классический десерт понравится каждому.
Рецепт персикового тирамису
- Время: 20 минут (4 – 5 часов в стабилизацию)
- Порции: 4 – 6
– 1 упаковка печенья савоярди;
– 500 граммов персиков + 2 столовые ложки сахарной пудры;
– 350 граммов жирных 33% сливок;
– 500 граммов маскарпоне;
– 80 – 100 граммов сахарной пудры;
– 4 персика и мята для украшения торта.
Приготовление:
- ️Персики и сахарную пудру взбиваем блендером, перетираем через сито от кожиц. Если десерт не планируете давать детям – добавьте 30 – 40 г Амарето к персиковому пюре.
- ️Очень холодные жирные сливки взбиваем миксером с сахарной пудрой к мягким пиков, добавляем маскарпоне, и взбиваем еще 1 – 2 минуты, до пышности.
- ️Савоярди смачиваем в пюре, выкладываем в форму, сверху распределяем 1/2 крема, и снова печенье. Снова крем, накрываем пленкой и кладем в холодильник.
- ️Украшаем десерт персиками и свежей мятой.
Приятного аппетита!Понравился ли рецепт десерта? Попытайтесь также приготовить шоколадный брауни без муки.