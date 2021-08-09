Пицца с фрикадельками – это как глоток свежего воздуха, настоящий, новый взгляд на традиционное блюдо, которое обожают миллионы.

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Кстати, вы с легкостью можете сделать ее как круглой, так и квадратной формы. Все зависит от ваших предпочтений.

Рецепт пиццы с фрикадельками

  • Время: 35 минут
  • Порции: 2 – 3

піца
Пицца с фрикадельками / Фото Рецепт экономной хозяйки

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Раскатайте тесто для пиццы в тонкий слой и выложите на противень.
  3. Смажьте основу томатным соусом и посыпьте натертым сыром.
  4. Нарежьте тонкими ломтиками грибы, помидор и ветчину и выложите на тесто.
  5. Нарежьте полукольцами лук и посыпьте ею пиццу.
  6. Добавьте кукурузу и листочки свежего базилика.
  7. Куриный фарш поперчите и посолите по вашему вкусу, сформируйте шарики и выложите сверху на пиццу.
  8. Отправьте блюдо выпекаться в духовку на 25 минут.
  9. Готовую пиццу разрежьте на порционные кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!