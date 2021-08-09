Пицца с фрикадельками – это как глоток свежего воздуха, настоящий, новый взгляд на традиционное блюдо, которое обожают миллионы.
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Кстати, вы с легкостью можете сделать ее как круглой, так и квадратной формы. Все зависит от ваших предпочтений.
Рецепт пиццы с фрикадельками
- Время: 35 минут
- Порции: 2 – 3
Пицца с фрикадельками / Фото Рецепт экономной хозяйки
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Раскатайте тесто для пиццы в тонкий слой и выложите на противень.
- Смажьте основу томатным соусом и посыпьте натертым сыром.
- Нарежьте тонкими ломтиками грибы, помидор и ветчину и выложите на тесто.
- Нарежьте полукольцами лук и посыпьте ею пиццу.
- Добавьте кукурузу и листочки свежего базилика.
- Куриный фарш поперчите и посолите по вашему вкусу, сформируйте шарики и выложите сверху на пиццу.
- Отправьте блюдо выпекаться в духовку на 25 минут.
- Готовую пиццу разрежьте на порционные кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!