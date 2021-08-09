Піца з фрикадельками – це як ковток свіжого повітря, справжній, новий погляд на традиційну страву, яку обожнюють мільйони.

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До речі, ви з легкістю можете зробити її як круглої, так і квадратної форми. Все залежить від ваших вподобань.

Рецепт піци з фрикадельками

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 2 – 3

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Піца з фрикадельками / Фото Рецепт економної господині

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Розкачайте тісто для піци в тонкий шар та викладіть на деко.
  3. Змастіть основу томатним соусом та посипте натертим сиром.
  4. Наріжте тонкими скибочками гриби, помідор та шинку й викладіть на тісто.
  5. Наріжте півкільцями цибулю та посипте нею піцу.
  6. Додайте кукурудзи та листочки свіжого базиліку.
  7. Курячий фарш поперчіть та посоліть на ваш смак, сформуйте кульки та викладіть зверху на піцу.
  8. Відправте страву випікатися в духовку на 25 хвилин.
  9. Готову піцу розріжте на порційні шматочки та подавайте до столу. Смачного!