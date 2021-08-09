Піца з фрикадельками – це як ковток свіжого повітря, справжній, новий погляд на традиційну страву, яку обожнюють мільйони.

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До речі, ви з легкістю можете зробити її як круглої, так і квадратної форми. Все залежить від ваших вподобань.

Рецепт піци з фрикадельками

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2 – 3



Піца з фрикадельками / Фото Рецепт економної господині

Інгредієнти:

– 150 г дріжджового тіста;

– 200 г курячого фаршу;

– 1 великий помідор;

– 300 г сиру моцарела;

– 200 г шинки;

– 1 шт. синьої цибулі;

– 3 – 4 шт. печериць;

– 2 ст. л. консервованої кукурудзи;

– 4 ст. л. томатного соусу;

– свіжі листочки базиліку.

Приготування: