Сытная пицца с фрикадельками на тонком тесте: домашний рецепт

9 августа 2021 , 15:23
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Источник:

24 канал

Надоела классическая итальянская пицца и хочется попробовать чего-то новенького? Мы подготовили для вас рецепт пиццы с фрикадельками. Ее вкус вы не забудете никогда!

Пицца с фрикадельками – это как глоток свежего воздуха, настоящий, новый взгляд на традиционное блюдо, которое обожают миллионы.

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Кстати, вы с легкостью можете сделать ее как круглой, так и квадратной формы. Все зависит от ваших предпочтений.

Рецепт пиццы с фрикадельками

  • Время: 35 минут
  • Порции: 2 – 3


Пицца с фрикадельками / Фото Рецепт экономной хозяйки

Ингредиенты:
– 150 г дрожжевого теста;
– 200 г куриного фарша;
– 1 большой помидор;
– 300 г сыра моцарелла;
– 200 г ветчины;
– 1 шт. синего лука;
– 3 – 4 шт. шампиньонов;
– 2 ст. л. консервированной кукурузы;
– 4 ст. л. томатного соуса;
– свежие листочки базилика.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Раскатайте тесто для пиццы в тонкий слой и выложите на противень.
  3. Смажьте основу томатным соусом и посыпьте натертым сыром.
  4. Нарежьте тонкими ломтиками грибы, помидор и ветчину и выложите на тесто.
  5. Нарежьте полукольцами лук и посыпьте ею пиццу.
  6. Добавьте кукурузу и листочки свежего базилика.
  7. Куриный фарш поперчите и посолите по вашему вкусу, сформируйте шарики и выложите сверху на пиццу.
  8. Отправьте блюдо выпекаться в духовку на 25 минут.
  9. Готовую пиццу разрежьте на порционные кусочки и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак