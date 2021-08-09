Сытная пицца с фрикадельками на тонком тесте: домашний рецепт

Надоела классическая итальянская пицца и хочется попробовать чего-то новенького? Мы подготовили для вас рецепт пиццы с фрикадельками. Ее вкус вы не забудете никогда!

Пицца с фрикадельками – это как глоток свежего воздуха, настоящий, новый взгляд на традиционное блюдо, которое обожают миллионы.

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Кстати, вы с легкостью можете сделать ее как круглой, так и квадратной формы. Все зависит от ваших предпочтений.

Рецепт пиццы с фрикадельками

Время : 35 минут

: 35 минут Порции: 2 – 3



Пицца с фрикадельками / Фото Рецепт экономной хозяйки

– 150 г дрожжевого теста;– 200 г куриного фарша;– 1 большой помидор;– 300 г сыра моцарелла;– 200 г ветчины;– 1 шт. синего лука;– 3 – 4 шт. шампиньонов;– 2 ст. л. консервированной кукурузы;– 4 ст. л. томатного соуса;– свежие листочки базилика.

Приготовление: