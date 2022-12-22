Очень вкусная и сочная пицца с креветками станет украшением любого стола. Да, креветки продукт не из дешевых, но к празднику можно приобрести 100 – 200 граммов свежих или замороженных.

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Этот рецепт также станет полезен тем, кто в поиске проверенного рецепта теста для пиццы. Обратите внимание, он из сухих дрожжей, чтобы приготовить из свежих – добавьте 20 граммов.

Рецепт пиццы с креветками

Время: 65 минут

65 минут Порции: 2

Ингредиенты для основания:

– 150 граммов пшеничной муки;

– 4 грамма свежих дрожжей;

– 3 грамма соли;

– 6 граммов сахара;

– 10 миллилитров масла;

– 90 миллилитров теплой воды.

Для соуса:

– 70 граммов томатного соуса;

– базилик;

– орегано;

– черный молотый перец;

– соль;

– сахар;

– зубчик чеснока.

Для начинки:

– 100 граммов твердого сыра;

– креветки;

– бальзамический крем-уксус.

Приготовление:

В миску засыпаем муку, делаем три ямки и кладем в них дрожжи, соль и сахар, перемешиваем.

Добавляем растительное масло и воду и замешиваем тесто. Смазываем миску растительным маслом, кладем туда тесто и накрываем пленкой, оставляем на 20 – 30 минут, оно должно подняться.

Смешиваем томатный соус или перетертые томаты, орегано, базилик, чёрный перец, сахар, соль, чеснок.

Очищаем креветки.

Достаем тесто из миски, присыпаем мукой и раскатываем в диаметр 27-30 сантиметров. Перекладываем на противень, формируем пальцами бортики, и вилкой прокалываем дно. Выкладываем начинку.

Выпекаем в духовке при 210 градусах 10 – 12 минут.

Приятного тебе аппетита!