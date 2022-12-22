Дуже смачна та соковита піца з креветками стане окрасою будь-якого столу. Так, креветки продукт не з дешевих, але до свята можна придбати 100 – 200 грамів свіжих, або заморожених.
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Цей рецепт також стане корисним для тих, хто в пошуку перевіреного рецепта тіста для піци. Зауважте, він з сухих дріжджів, щоб приготувати зі свіжих – додайте 20 грамів.
Рецепт піци з креветками
- Час: 65 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- У миску засипаємо борошно, робимо три ямки та кладемо в них дріжджі, сіль та цукор, перемішуємо.
- Додаємо олію та воду і замішуємо тісто. Змащуємо миску олією, кладемо туди тісто та накриваємо плівкою, залишаємо на 20 – 30 хвилин, воно повинно піднятись.
- Змішуємо томатний соус або перетерті томати, орегано, базилік, чорний перець, цукор, сіль, часник.
- Очищаємо креветки.
- Дістаємо тісто з миски, присипаємо борошном та розкатуємо у діаметр 27 – 30 сантиметрів. Перекладаємо на деко, формуємо пальцями бортики, та виделкою проколюємо дно. Викладаємо начинку.
- Випікаємо у духовці при 210 градусах 10 – 12 хвилин.
Смачного!