Дуже смачна та соковита піца з креветками стане окрасою будь-якого столу. Так, креветки продукт не з дешевих, але до свята можна придбати 100 – 200 грамів свіжих, або заморожених.

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Цей рецепт також стане корисним для тих, хто в пошуку перевіреного рецепта тіста для піци. Зауважте, він з сухих дріжджів, щоб приготувати зі свіжих – додайте 20 грамів.

Рецепт піци з креветками

Час: 65 хвилин

65 хвилин Порції: 2

Інгредієнти для основи:

– 150 грамів пшеничного борошна;

– 4 грами свіжих дріжджів;

– 3 грами солі;

– 6 грамів цукру;

– 10 мілілітрів олії;

– 90 мілілітрів теплої води.

Для соусу:

– 70 грамів томатного соусу;

– базилік;

– орегано;

– чорний мелений перець;

​ – сіль;

– цукор;

– зубчик часнику.

Для начинки:

– 100 грамів твердого сиру;

– креветки;

– бальзамічний крем-оцет.

Приготування:

У миску засипаємо борошно, робимо три ямки та кладемо в них дріжджі, сіль та цукор, перемішуємо.

Додаємо олію та воду і замішуємо тісто. Змащуємо миску олією, кладемо туди тісто та накриваємо плівкою, залишаємо на 20 – 30 хвилин, воно повинно піднятись.

Змішуємо томатний соус або перетерті томати, орегано, базилік, чорний перець, цукор, сіль, часник.

Очищаємо креветки.

Дістаємо тісто з миски, присипаємо борошном та розкатуємо у діаметр 27 – 30 сантиметрів. Перекладаємо на деко, формуємо пальцями бортики, та виделкою проколюємо дно. Викладаємо начинку.

Випікаємо у духовці при 210 градусах 10 – 12 хвилин.

Смачного!