Дуже смачна та соковита піца з креветками стане окрасою будь-якого столу. Так, креветки продукт не з дешевих, але до свята можна придбати 100 – 200 грамів свіжих, або заморожених.

Читайте також Курячі нагетси – страва не лише для буднів, а й для свята: прості рецепти на Новий рік

Цей рецепт також стане корисним для тих, хто в пошуку перевіреного рецепта тіста для піци. Зауважте, він з сухих дріжджів, щоб приготувати зі свіжих – додайте 20 грамів.

Рецепт піци з креветками

  • Час: 65 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • У миску засипаємо борошно, робимо три ямки та кладемо в них дріжджі, сіль та цукор, перемішуємо.
  • Додаємо олію та воду і замішуємо тісто. Змащуємо миску олією, кладемо туди тісто та накриваємо плівкою, залишаємо на 20 – 30 хвилин, воно повинно піднятись.
  • Змішуємо томатний соус або перетерті томати, орегано, базилік, чорний перець, цукор, сіль, часник.
  • Очищаємо креветки.
  • Дістаємо тісто з миски, присипаємо борошном та розкатуємо у діаметр 27 – 30 сантиметрів. Перекладаємо на деко, формуємо пальцями бортики, та виделкою проколюємо дно. Викладаємо начинку.
  • Випікаємо у духовці при 210 градусах 10 – 12 хвилин.

Смачного!