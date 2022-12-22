От теста к начинке: рецепт пиццы с креветками к празднику
22 декабря 2022, 13:58Читати новину українською
Источник:Инстаграм Тате Чуднова
Чтобы полакомиться вкусными, сочными креветками, не обязательно ждать Нового года или дня рождения. Если у вас есть в морозилке замороженные креветки, не теряйте время – приготовьте пиццу.
Очень вкусная и сочная пицца с креветками станет украшением любого стола. Да, креветки продукт не из дешевых, но к празднику можно приобрести 100 – 200 граммов свежих или замороженных.
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Этот рецепт также станет полезен тем, кто в поиске проверенного рецепта теста для пиццы. Обратите внимание, он из сухих дрожжей, чтобы приготовить из свежих – добавьте 20 граммов.
Рецепт пиццы с креветками
- Время: 65 минут
- Порции: 2
– 150 граммов пшеничной муки;
– 4 грамма свежих дрожжей;
– 3 грамма соли;
– 6 граммов сахара;
– 10 миллилитров масла;
– 90 миллилитров теплой воды.
Для соуса:
– 70 граммов томатного соуса;
– базилик;
– орегано;
– черный молотый перец;
– соль;
– сахар;
– зубчик чеснока.
Для начинки:
– 100 граммов твердого сыра;
– креветки;
– бальзамический крем-уксус.
Приготовление:
- В миску засыпаем муку, делаем три ямки и кладем в них дрожжи, соль и сахар, перемешиваем.
- Добавляем растительное масло и воду и замешиваем тесто. Смазываем миску растительным маслом, кладем туда тесто и накрываем пленкой, оставляем на 20 – 30 минут, оно должно подняться.
- Смешиваем томатный соус или перетертые томаты, орегано, базилик, чёрный перец, сахар, соль, чеснок.
- Очищаем креветки.
- Достаем тесто из миски, присыпаем мукой и раскатываем в диаметр 27-30 сантиметров. Перекладываем на противень, формируем пальцами бортики, и вилкой прокалываем дно. Выкладываем начинку.
- Выпекаем в духовке при 210 градусах 10 – 12 минут.
Приятного тебе аппетита!