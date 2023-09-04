Очень простенький пирог из теста фило и ягод, с которым справится даже ребенок. А все потому, что не нужно ничего замешивать, раскатывать и дополнительно готовить.
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Готовое тесто очень сокращает время приготовления выпечки, а результат просто невероятный. Для десерта можно использовать любые любимые ягоды, но вкуснее всего будет с черникой, смородиной или вишней.
Рецепт пирога с ягодами
- Время: 45 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Каждый лист теста промазываем растопленным сливочным маслом и двумя руками его складываем в форму. Сверху смазываем остатками растопленного сливочного масла.
- Отправляем на 10 минут в разогретую духовку при 180 градусах.
- Для заливки смешиваем яйца, сливки, сахар и цедру цитрусовых. Можно использовать блендер.
- Как тесто немного пропеклось – заливаем нашу смесь и засыпаем ягодами. И снова отправляем на 30 минут при 180 градусах.
- Достаем и даем остыть 10 минут. Сверху присыпаем сахарной пудрой и подаем на стол.
Приятного аппетита!