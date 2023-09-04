Дуже простенький пиріг з тіста філо та ягід, з яким справиться навіть дитина. А все тому, що не потрібно нічого замішувати, розкачувати та додатково готувати.
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Готове тісто надзвичайно скорочує час приготування випічки, а результат просто неймовірний. Для десерту можна використовувати будь-які улюблені ягоди, але найсмачніше буде з чорницею, смородиною чи вишнею.
Рецепт пирога з ягодами
- Час: 45 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Кожен листок тіста промазуємо розтопленим вершковим маслом і двома руками його складаємо у форму. Зверху змащуємо рештками розтопленого вершкового масла.
- Відправляємо на 10 хвилин у розігріту духовку при 180 градусах.
- Для заливки змішуємо яйця, вершки, цукор та цедру цитрусових. Можна використати блендер.
- Як тісто трішки пропеклось – заливаємо нашу суміш та засипаємо ягодами. І знову відправляємо на 30 хвилин при 180 градусах.
- Дістаємо та даємо охолонути 10 хвилин. Зверху присипаємо цукровою пудрою та подаємо до столу.
Смачного!