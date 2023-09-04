Дуже простенький пиріг з тіста філо та ягід, з яким справиться навіть дитина. А все тому, що не потрібно нічого замішувати, розкачувати та додатково готувати.

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Готове тісто надзвичайно скорочує час приготування випічки, а результат просто неймовірний. Для десерту можна використовувати будь-які улюблені ягоди, але найсмачніше буде з чорницею, смородиною чи вишнею.

Рецепт пирога з ягодами

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– упаковка тіста філо;

– 4 яйця;

– 450 грамів жирних вершків;

– 200 грамів цукру;

– 250 грамів масла;

– 200 грамів ягід;

– цедра апельсина, лимона чи лайма.

Приготування:

Кожен листок тіста промазуємо розтопленим вершковим маслом і двома руками його складаємо у форму. Зверху змащуємо рештками розтопленого вершкового масла.

Відправляємо на 10 хвилин у розігріту духовку при 180 градусах.

Для заливки змішуємо яйця, вершки, цукор та цедру цитрусових. Можна використати блендер.

Як тісто трішки пропеклось – заливаємо нашу суміш та засипаємо ягодами. І знову відправляємо на 30 хвилин при 180 градусах.

Дістаємо та даємо охолонути 10 хвилин. Зверху присипаємо цукровою пудрою та подаємо до столу.

Смачного!

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