Ягодный пирог из готового теста фило – вкус, который не оставит равнодушным никого

Зачастую так хочется чего-то сладкого, домашнего, но готовить нет сил. Чтобы сократить время приготовления выпечки, мы рекомендуем использовать уже готовое тесто, вот как фило.

Очень простенький пирог из теста фило и ягод, с которым справится даже ребенок. А все потому, что не нужно ничего замешивать, раскатывать и дополнительно готовить.

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Готовое тесто очень сокращает время приготовления выпечки, а результат просто невероятный. Для десерта можно использовать любые любимые ягоды, но вкуснее всего будет с черникой, смородиной или вишней.

Рецепт пирога с ягодами

Время: 45 минут

45 минут Порции: 6

– упаковка теста фило;– 4 яйца;– 450 граммов жирных сливок;– 200 граммов сахара;– 250 граммов масла;– 200 грамм ягод;– цедра апельсина, лимона или лайма.

Приготовление:

Каждый лист теста промазываем растопленным сливочным маслом и двумя руками его складываем в форму. Сверху смазываем остатками растопленного сливочного масла.

Отправляем на 10 минут в разогретую духовку при 180 градусах.

Для заливки смешиваем яйца, сливки, сахар и цедру цитрусовых. Можно использовать блендер.

Как тесто немного пропеклось – заливаем нашу смесь и засыпаем ягодами. И снова отправляем на 30 минут при 180 градусах.

Достаем и даем остыть 10 минут. Сверху присыпаем сахарной пудрой и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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