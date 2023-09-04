Ягодный пирог из готового теста фило – вкус, который не оставит равнодушным никого
4 сентября 2023, 16:37Читати новину українською
Источник:Яна Станишевская
Зачастую так хочется чего-то сладкого, домашнего, но готовить нет сил. Чтобы сократить время приготовления выпечки, мы рекомендуем использовать уже готовое тесто, вот как фило.
Очень простенький пирог из теста фило и ягод, с которым справится даже ребенок. А все потому, что не нужно ничего замешивать, раскатывать и дополнительно готовить.
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Готовое тесто очень сокращает время приготовления выпечки, а результат просто невероятный. Для десерта можно использовать любые любимые ягоды, но вкуснее всего будет с черникой, смородиной или вишней.
Рецепт пирога с ягодами
- Время: 45 минут
- Порции: 6
– упаковка теста фило;
– 4 яйца;
– 450 граммов жирных сливок;
– 200 граммов сахара;
– 250 граммов масла;
– 200 грамм ягод;
– цедра апельсина, лимона или лайма.
Приготовление:
- Каждый лист теста промазываем растопленным сливочным маслом и двумя руками его складываем в форму. Сверху смазываем остатками растопленного сливочного масла.
- Отправляем на 10 минут в разогретую духовку при 180 градусах.
- Для заливки смешиваем яйца, сливки, сахар и цедру цитрусовых. Можно использовать блендер.
- Как тесто немного пропеклось – заливаем нашу смесь и засыпаем ягодами. И снова отправляем на 30 минут при 180 градусах.
- Достаем и даем остыть 10 минут. Сверху присыпаем сахарной пудрой и подаем на стол.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашнее вино из малины.