Лучше всего с морожеными сливами: рецепт пирога от Глинской
3 ноября 2022 , 11:22Читати новину українською
Источник:инстаграмм Лизы Глинской
Украинская кондитерша Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом вкусного и доступного рецепта пирога со сливами. И не обязательно свежими, можно использовать замороженные.
Пирог со сливами – отличный вариант для быстрой выпечки, когда гости на пороге. Кстати, если у вас нет слив – не беда. Используйте малину, абрикосы, подойдет даже мороженая клубника.
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По рецепту кондитерки Елизаветы Глинской ваша выпечка будет удачной, вкусной и рыхлой. Такой пирог понравится каждому.
Рецепт пирога со сливами
- Время: 60 минут
- Порции: 6
– 1 пачка сливочного масла;
– 3 штуки куриных яиц;
– 1 стакан сахара;
– 10 грамм разрыхлителя для теста;
– ванильный сахар;
– 1 стакан муки;
– 10 слив, или 20 половинок.
Дополнительно:
– 30 г сахара + 5 г сливочного масла.
Приготовление:
- Мягкое сливочное масло взбейте до состояния помадки. Добавить яйца, сахар, ванильный сахар и перемешать до однородной консистенции.
- Смешиваем муку с разрыхлителем, добавляем в основную массу. Перемешиваем.
- Моем сливу, вынимаем косточку, разрезаем пополам, или используйте уже почищенные замороженные фрукты.
- Круглую форму диаметром 22 сантиметра смазываем сливочным маслом, на дно выстелите пергамент для запекания.
- Вылейте половину теста, разровняйте его. Следующим слоем выложите сливу. Дальше снова тесто и снова сливу.
- Сверху посыпьте сахаром и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 30 – 35 минут. Достаньте пирог из духовки. Снимите форму и нарежьте порционными кусками.
Приятного тебе аппетита!