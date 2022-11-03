Пирог со сливами – отличный вариант для быстрой выпечки, когда гости на пороге. Кстати, если у вас нет слив – не беда. Используйте малину, абрикосы, подойдет даже мороженая клубника.

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По рецепту кондитерки Елизаветы Глинской ваша выпечка будет удачной, вкусной и рыхлой. Такой пирог понравится каждому.

Рецепт пирога со сливами

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 1 пачка сливочного масла;

– 3 штуки куриных яиц;

– 1 стакан сахара;

– 10 грамм разрыхлителя для теста;

– ванильный сахар;

– 1 стакан муки;

– 10 слив, или 20 половинок.

Дополнительно:

– 30 г сахара + 5 г сливочного масла.

Приготовление:

Мягкое сливочное масло взбейте до состояния помадки. Добавить яйца, сахар, ванильный сахар и перемешать до однородной консистенции.

Смешиваем муку с разрыхлителем, добавляем в основную массу. Перемешиваем.

Моем сливу, вынимаем косточку, разрезаем пополам, или используйте уже почищенные замороженные фрукты.

Круглую форму диаметром 22 сантиметра смазываем сливочным маслом, на дно выстелите пергамент для запекания.

Вылейте половину теста, разровняйте его. Следующим слоем выложите сливу. Дальше снова тесто и снова сливу.

Сверху посыпьте сахаром и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 30 – 35 минут. Достаньте пирог из духовки. Снимите форму и нарежьте порционными кусками.

Приятного тебе аппетита!