Пиріг зі сливами – відмінний варіант для швидкої випічки, коли гості на порозі. До речі, якщо у вас не має слив – не біда. Використайте малину, абрикоси, підійде навіть морожена полуниця.

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За рецептом кондитерки Єлизавети Глінської ваша випічка буде вдалою, смачною та пухкою. Такий пиріг сподобається кожному.

Рецепт пирога зі сливами

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 1 пачка вершкового масла;

– 3 штуки курячих яєць;

– 1 склянка цукру;

– 10 грамів розпушувача для тіста;

– ванільний цукор;

– 1 склянка борошна;

– 10 слив, або 20 половинок.

Додатково:

– 30 грамів цукру + 5 грамів вершкового масла.

Приготування:

М'яке вершкове масло збиваємо до стану помадки. Додаємо яйця, цукор, ванільний цукор та перемішуємо до однорідної консистенції.

Змішуємо борошно з розпушувачем, додаємо до основної маси. Перемішуємо.

Миємо сливу, виймаємо кісточку, розрізаємо навпіл, або використовуємо вже почищені заморожені фрукти.

Круглу форму діаметром 22 сантиметри змащуємо вершковим маслом, на дно вистеляємо пергамент для запікання.

Виливаємо половину тіста, розрівнюємо його. Наступним шаром викладаємо сливу. Далі знов тісто і знов сливу.

Зверху посипаємо цукром і відправляємо в розігріту до 180 градусів, духовку з конвекцією на 30 – 35 хвилин. Дістаємо пиріг з духовки. Знімаємо форму і нарізаємо порційними шматками.

Смачного!