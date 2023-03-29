Злаковое печенье, или хлебцы – отличный вариант для быстрого перекуса или завтрака. Такие домашние изделия не содержат яиц. Их готовят на оливковом масле и воде.

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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом питательных, диетических лепешек, которые точно придутся по вкусу каждому. К слову, их обожает его дочь Злата.

Рецепт злакового печенья (лепешек)

Время: 1 час

1 час Порции: 6 – 8 штук

Ингредиенты:

– 150 граммов кукурузной муки;

– 100 граммов пшеничной муки;

– 100 граммов тыквенных семян;

– 50 граммов семян подсолнечника;

– 50 граммов семян льна;

– 50 граммов семян кунжута;

– 1 чайная ложка соли;

– 50 граммов оливкового масла;

– 300 граммов воды.

Приготовление:

Замешиваем все ингредиенты в однородную массу. Тесто получится редкое, но если слишком, не бойтесь добавить еще муки.

Равномерно размазываем тесто на противень, выпекаем на 200 градусов 10 минут в духовке.

Достаем и нарезаем прямоугольниками и снова в духовку на 160 градусов 30 минут.

Приятного аппетита!