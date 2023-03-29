Новый диетический рецепт злакового печенья для легкого перекуса

29 марта 2023, 13:19
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Николай Люлько

Если вы отказались от калорийного хлеба, но похрустать хочется – этот рецепт злаковых лепешек станет вам по душе.

Злаковое печенье, или хлебцы – отличный вариант для быстрого перекуса или завтрака. Такие домашние изделия не содержат яиц. Их готовят на оливковом масле и воде.

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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом питательных, диетических лепешек, которые точно придутся по вкусу каждому. К слову, их обожает его дочь Злата.

Рецепт злакового печенья (лепешек)

  • Время: 1 час
  • Порции: 6 – 8 штук

Приготовление:

  • Замешиваем все ингредиенты в однородную массу. Тесто получится редкое, но если слишком, не бойтесь добавить еще муки.
  • Равномерно размазываем тесто на противень, выпекаем на 200 градусов 10 минут в духовке.
  • Достаем и нарезаем прямоугольниками и снова в духовку на 160 градусов 30 минут.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак