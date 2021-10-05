Все знают, что сладкое хоть и вкусно, но не очень полезно. Иногда можно полакомиться калорийными десертами, но если вы придерживаетесь правильного питания, придется постоянно себя сдерживать.
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Не секрет, что сахар портит зубы, плохо влияет на кожу и вес. А что, если сделать полезные сладости? Своим авторским рецептом конфет поделился участник "Адской кухни" (Новый канал) Александр Громлюк.
Рецепт моих первых полезных конфет очень прост. Приготовил я их тогда, когда у меня начали пропадать бананы. А я не из тех, кто любит, чтобы портились продукты. Поэтому если ваши бананы начинают портиться, не волнуйтесь, сделайте из них полезные сладости,
– отметил шеф-повар.
Рецепт полезных конфет с бананами
- Время: 2 часа
- Порции: 4
Банановые конфеты / Фото Новый канал
Как сделать банановое пюре
Я подождал около пяти дней, чтобы банан окончательно почернел. Освободил его от кожуры и разложил на пергамент на противень. Отправил в духовку, раскаленную до 180 градусов, на 20 минут, чтобы тот пропекся – пояснил Александр.
Этот процесс помогает получить концентрированный вкус банана, чтобы он раскрылся и вышло "вау"! После этого нужно перебить его в пюре.
Александр Громлюк / Фото Новый канал
Как высушить банан
Берем килограмм свежих бананов и рубим как угодно. Ставим в духовку или в сушилку.
Банановые хлопья / Фото Новый канал
После полного высыхания бананы нужно перебить в пыль. После всех этих манипуляций можно приступать к приготовлению конфет.
Приготовление конфет:
- Соедините все ингредиенты, кроме банановой пыли.
- Перебейте до однородной массы в блендере.
- Сформируйте шарики по 50 граммов.
- Обкачайте их в банановой пыли и наслаждайтесь натуральными, свежими, вкусными, а главное, полезными конфетами.
Приятного аппетита!