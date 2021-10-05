Усі знають, що солодке хоч і смачно, але не дуже корисно. Іноді можна поласувати калорійними десертами, але якщо ви дотримуєтеся правильного харчування, доведеться постійно себе стримувати.
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Не секрет, що цукор псує зуби, погано впливає на шкіру та вагу. А що, якщо зробити корисні солодощі? Своїм авторським рецептом цукерок поділився учасник "Пекельної кухні" (Новий канал) Олександр Громлюк.
Рецепт моїх перших корисних цукерок дуже простий. Приготував я їх тоді, коли в мене почали пропадати банани. А я не з тих, хто любить, щоб псувалися продукти. Тож якщо ваші банани починають псуватися, не хвилюйтеся, зробіть з них корисні солодощі, – відзначив шеф-кухар.
Рецепт корисних цукерок з бананами
- Час: 2 години
- Порції: 4
Бананові цукерки / Фото Новий канал
Як зробити бананове пюре
Я почекав близько п'яти днів, щоб банан остаточно почорнів. Звільнив його від шкірки й розклав на пергамент на деко. Відправив у духовку, розпечену до 180 градусів, на 20 хвилин, щоб той підпікся, – пояснив Олександр.
Цей процес допомагає отримати концентрований смак банана, щоб він розкрився й вийшов "вау"! Після цього потрібно перебити його в пюре.
Олександр Громлюк / Фото Новий канал
Як висушити банан
Беремо кілограм свіжих бананів і рубаємо як завгодно. Ставимо їх у духовку або в сушарку.
Бананові пластівці / Фото Новий канал
Після повного висихання банани потрібно перебити в пил. Після всіх цих маніпуляцій можна братися до приготування цукерок.
Приготування цукерок:
- З'єднайте усі інгредієнти, окрім бананового пилу.
- Перебийте до однорідної маси в блендері.
- Сформуйте кульки по 50 грамів.
- Обкачайте їх у банановому пилу й насолоджуйтеся натуральними, свіжими, смачними, а головне, корисними цукерками.
Смачного!