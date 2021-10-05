Рецепт полезных конфет из бананов и орехов от шеф-повара Александра Громлюка

Талантливый шеф-повар и участник кулинарного реалити-шоу Александр Громлюк поделился авторским рецептом полезных сладостей из бананов и фиников. Они быстры в приготовлении и подходят для правильного питания.

Все знают, что сладкое хоть и вкусно, но не очень полезно. Иногда можно полакомиться калорийными десертами, но если вы придерживаетесь правильного питания, придется постоянно себя сдерживать.

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Не секрет, что сахар портит зубы, плохо влияет на кожу и вес. А что, если сделать полезные сладости? Своим авторским рецептом конфет поделился участник "Адской кухни" (Новый канал) Александр Громлюк.

Рецепт моих первых полезных конфет очень прост. Приготовил я их тогда, когда у меня начали пропадать бананы. А я не из тех, кто любит, чтобы портились продукты. Поэтому если ваши бананы начинают портиться, не волнуйтесь, сделайте из них полезные сладости,

– отметил шеф-повар.

Рецепт полезных конфет с бананами

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4

Банановые конфеты / Фото Новый канал

Как сделать банановое пюре

– 200 г орехов (автор использовал фундук);– 70 г пюре банана;– 100 г свежих фиников;– 30 г белого шоколада;– 10 г высушенных хлопьев из банана.

Я подождал около пяти дней, чтобы банан окончательно почернел. Освободил его от кожуры и разложил на пергамент на противень. Отправил в духовку, раскаленную до 180 градусов, на 20 минут, чтобы тот пропекся – пояснил Александр.

Этот процесс помогает получить концентрированный вкус банана, чтобы он раскрылся и вышло "вау"! После этого нужно перебить его в пюре.



Александр Громлюк / Фото Новый канал

Как высушить банан

Берем килограмм свежих бананов и рубим как угодно. Ставим в духовку или в сушилку.

что из целого килограмма получается около двухсот граммов сухих бананов. Дегидрировать их в домашних условиях просто, достаточно духовки с конвекцией. Но это длительный процесс. Сушат его при минимальной температуре, около 60 градусов, 8-10 часов.



Банановые хлопья / Фото Новый канал

После полного высыхания бананы нужно перебить в пыль. После всех этих манипуляций можно приступать к приготовлению конфет.

Приготовление конфет:

Соедините все ингредиенты, кроме банановой пыли. Перебейте до однородной массы в блендере. Сформируйте шарики по 50 граммов. Обкачайте их в банановой пыли и наслаждайтесь натуральными, свежими, вкусными, а главное, полезными конфетами.

Приятного аппетита!