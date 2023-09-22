Помидоры по-корейски – отличная закуска на зиму, которую можно приготовить всего за один день. Подавайте ее в мясные или рыбные блюда, добавляйте в запеканки или как отдельную закуску.
Читайте также Нестандартные рецепты блюд с куриными котлетами, которые посмакуют всем
Она отлично хранится в холодильнике до недели времени.
Рецепт помидоров по-корейски
- Время: 1 сутки
- Порции: 2
Приготовление:
- Помидоры, перцы и острый перец хорошо промойте и высушите полотенцем. Помидоры разрезаем пополам, перцы очищаем от семян и плодоножки. Перец сладкий, острый перец и чеснок пропускаем через мясорубку.
Приготовление помидоров / Фото Евгения Клопотенко.
- Для маринада к измельченным перцам и чесноку добавляем соль, укроп, сахар, яблочный уксус, растительное масло и перемешиваем.
Приготовление помидоров / Фото Евгения Клопотенко.
- В большую миску выкладываем нарезанные половинками помидоры и заливаем маринадом. Перемешиваем и поставим в холодильник на ночь.
Приготовление помидоров / Фото Евгения Клопотенко.
- Заранее стерилизуем банки и крышки. Раскладываем помидоры по стерилизованным банкам, закрываем крышки. Храним их в холодильнике до 5 дней.
Приятного аппетита!