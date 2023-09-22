Помидоры по-корейски – отличная закуска на зиму, которую можно приготовить всего за один день. Подавайте ее в мясные или рыбные блюда, добавляйте в запеканки или как отдельную закуску.

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Она отлично хранится в холодильнике до недели времени.

Рецепт помидоров по-корейски

Время: 1 сутки

1 сутки Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 килограмм помидоров;

– 400 граммов сладкого перца

– 20 граммов острого перца

– 60 граммов чеснока

– 1 чайная ложка сушеного укропа

– 1 столовая ложка соли

– 2 столовые ложки сахара

– 50 г уксуса яблочного 6 %

– 50 граммов растительного масла.

Приготовление:

Помидоры, перцы и острый перец хорошо промойте и высушите полотенцем. Помидоры разрезаем пополам, перцы очищаем от семян и плодоножки. Перец сладкий, острый перец и чеснок пропускаем через мясорубку.



Приготовление помидоров / Фото Евгения Клопотенко.

Для маринада к измельченным перцам и чесноку добавляем соль, укроп, сахар, яблочный уксус, растительное масло и перемешиваем.



Приготовление помидоров / Фото Евгения Клопотенко.

В большую миску выкладываем нарезанные половинками помидоры и заливаем маринадом. Перемешиваем и поставим в холодильник на ночь.



Приготовление помидоров / Фото Евгения Клопотенко.

Заранее стерилизуем банки и крышки. Раскладываем помидоры по стерилизованным банкам, закрываем крышки. Храним их в холодильнике до 5 дней.

Приятного аппетита!

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