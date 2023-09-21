Деруны – традиционное блюдо украинской кухни, которое готовят из картофеля. В современной украинской кухне также добавляют в блюдо сыр, лосось и даже кабачки.
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Их можно готовить небольшими по размеру, а можно – большими. Рекордный дерун, весом 140 килограммов испекли в городе Коростень, на празднике еды. Там даже установили памятник дерну. Почему бы и нам не полакомиться сытным блюдом из картофеля на обед или ужин? Ну-ка готовить!
Рецепт картофельных дерунов с лососем
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Натираем очищенный картофель на терке, выжимаем лишнюю жидкость. Добавляем 50 г растопленного сливочного масла и соль. Перемешиваем.
- Выкладываем большую часть картофеля на сковороду с маслом и 20 граммами сливочного масла.
- Жарим дерун на среднем огне 5 минут, затем накрываем крышкой и жарим еще 5 минут. На картофель выкладываем тертый сыр, вторую часть картофеля. Обжариваем еще 5 минут и переворачиваем.
- Повторяем прожарку с другой стороны.
- Готовый дерун подаем с ломтиками рыбы и сметаной.
Приятного аппетита!