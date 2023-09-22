Идеальная закуска к столу: рецепт острых помидоров по-корейски
22 сентября 2023, 18:06Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Вы еще успеваете приготовить эту нереально вкусную закуску с помидорами по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Помидоры по-корейски настоящая находка консервации на зиму!
Помидоры по-корейски – отличная закуска на зиму, которую можно приготовить всего за один день. Подавайте ее в мясные или рыбные блюда, добавляйте в запеканки или как отдельную закуску.
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Она отлично хранится в холодильнике до недели времени.
Рецепт помидоров по-корейски
- Время: 1 сутки
- Порции: 2
– 1 килограмм помидоров;
– 400 граммов сладкого перца
– 20 граммов острого перца
– 60 граммов чеснока
– 1 чайная ложка сушеного укропа
– 1 столовая ложка соли
– 2 столовые ложки сахара
– 50 г уксуса яблочного 6 %
– 50 граммов растительного масла.
Приготовление:
- Помидоры, перцы и острый перец хорошо промойте и высушите полотенцем. Помидоры разрезаем пополам, перцы очищаем от семян и плодоножки. Перец сладкий, острый перец и чеснок пропускаем через мясорубку.
Приготовление помидоров / Фото Евгения Клопотенко.
- Для маринада к измельченным перцам и чесноку добавляем соль, укроп, сахар, яблочный уксус, растительное масло и перемешиваем.
Приготовление помидоров / Фото Евгения Клопотенко.
- В большую миску выкладываем нарезанные половинками помидоры и заливаем маринадом. Перемешиваем и поставим в холодильник на ночь.
Приготовление помидоров / Фото Евгения Клопотенко.
- Заранее стерилизуем банки и крышки. Раскладываем помидоры по стерилизованным банкам, закрываем крышки. Храним их в холодильнике до 5 дней.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить картофельные драники, от которых не толстеют.