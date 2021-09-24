Постный пирог с капустой – отличная вкусняха на завтрак, обед или ужин. Он прекрасно сочетается с томатным соком или айраном. Поскольку его легко готовить дома, с ним справится даже ребенок.
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Рецепт постного пирога с капустой
- Время: 90 минут
- Порции 8
Пирог с капустой / Фото Гурман
Приготування:
- Смешайте 400 г муки с солью, сахаром и дрожжами.
- Влейте в сухих ингредиентов теплую воду и масло. Перемешайте массу.
- Добавьте еще 50 граммов муки и замесите тесто.
- Переложите тесто в чистую посуду смазанную маслом и накройте слоем пищевой пленки. Отправьте тесто в теплое место на 60 минут.
Приготовление пирога / Фото Еда
- Мелко нашинкуйте капусту и переложите ее в теплую воду. Накройте крышкой и оставьте на 15 минут. Слейте воду из капусты.
- Мелко нарежьте лук, морковь натрите на крупной терке.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней сначала лук, а потом морковь.
Приготовление пирога / Фото Еда
- Добавьте к овощам капусту и продолжайте жарить начинку еще 10 – 15 минут.
- Готовую капусту посолите и поперчите и перемешайте. Оставьте ее охлаждаться.
- Готовое тесто разделите на две равные части.
Приготовление пирога / Фото Еда
- Раскатайте одну часть теста, переложите в форму для выпекания.
- Выложите начинку и накройте другой частью теста.
Приготовление пирога / Фото Еда
- Плотно защипните края, в середине пирога сделайте отверстие для выхода пара.
- Выпекайте капустный пирог в течение 30 минут при температуре 180 градусов.
Приготовление пирога / Фото Еда
- Перед подачей охладите пирог. Приятного аппетита!