Пісний пиріг з капустою – відмінний смаколик на сніданок, обід чи вечерю. Він чудово смакує з томатним соком або айраном. Оскільки його легко готувати вдома, з ним справиться навіть підліток.

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Рецепт пісного пирога з капустою

  • Час: 90 хвилин
  • Порції: 8


Пиріг з капустою / Фото Гурман

Приготування:

  1. Змішайте 400 грамів борошна з сіллю, цукром та дріжджами.
  1. Влийте до сухих інгредієнтів теплу воду та олію. Перемішайте масу.
  1. Додайте ще 50 грамів борошна та замісіть тісто.
  1. Перекладіть тісто в чистий посуд змащений олією та накрийте шаром харчової плівки. Відправте тісто в тепле місце на 60 хвилин.


Приготування пирога / Фото Їжа

  1. Дрібно нашаткуйте капусту та перекладіть її в теплу воду. Накрийте кришкою та залишіть на 15 хвилин. Злийте воду з капусти.
  1. Дрібно наріжте цибулю, моркву натріть на грубій тертці.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній спочатку цибулю, а далі моркву.


Приготування пирога / Фото Їжа

  1. Додайте до овочів капусту та продовжуйте смажити начинку ще 10 – 15 хвилин.
  1. Готову капусту посоліть та поперчіть і перемішайте. Залишіть її охолоджуватися.
  1. Готове тісто розділіть на дві рівні частини.


Приготування пирога / Фото Їжа

  1. Розкачайте одну частину тіста, перекладіть у форму для випікання.
  1. Викладіть начинку та накрийте іншою частиною тіста.


Приготування пирога / Фото Їжа

  1. Щільно защипніть краї, в середині пирога зробіть отвір для виходу пари.
  1. Випікайте капустяний пиріг протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів.


Приготування пирога / Фото Їжа

  1. Перед подачею охолодіть пиріг. Смачного!