Пісний пиріг з капустою – відмінний смаколик на сніданок, обід чи вечерю. Він чудово смакує з томатним соком або айраном. Оскільки його легко готувати вдома, з ним справиться навіть підліток.
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Рецепт пісного пирога з капустою
- Час: 90 хвилин
- Порції: 8
Пиріг з капустою / Фото Гурман
Приготування:
- Змішайте 400 грамів борошна з сіллю, цукром та дріжджами.
- Влийте до сухих інгредієнтів теплу воду та олію. Перемішайте масу.
- Додайте ще 50 грамів борошна та замісіть тісто.
- Перекладіть тісто в чистий посуд змащений олією та накрийте шаром харчової плівки. Відправте тісто в тепле місце на 60 хвилин.
Приготування пирога / Фото Їжа
- Дрібно нашаткуйте капусту та перекладіть її в теплу воду. Накрийте кришкою та залишіть на 15 хвилин. Злийте воду з капусти.
- Дрібно наріжте цибулю, моркву натріть на грубій тертці.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній спочатку цибулю, а далі моркву.
Приготування пирога / Фото Їжа
- Додайте до овочів капусту та продовжуйте смажити начинку ще 10 – 15 хвилин.
- Готову капусту посоліть та поперчіть і перемішайте. Залишіть її охолоджуватися.
- Готове тісто розділіть на дві рівні частини.
Приготування пирога / Фото Їжа
- Розкачайте одну частину тіста, перекладіть у форму для випікання.
- Викладіть начинку та накрийте іншою частиною тіста.
Приготування пирога / Фото Їжа
- Щільно защипніть краї, в середині пирога зробіть отвір для виходу пари.
- Випікайте капустяний пиріг протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів.
Приготування пирога / Фото Їжа
- Перед подачею охолодіть пиріг. Смачного!