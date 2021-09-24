Рецепт постного пирога с капустой: быстро и легко в приготовлении

Сегодня мы подготовили для вас простой рецепт пирога с капустой, который еще и можно готовить во время поста. Попробуйте его и вы больше не захотите готовить что-то другое!

Постный пирог с капустой – отличная вкусняха на завтрак, обед или ужин. Он прекрасно сочетается с томатным соком или айраном. Поскольку его легко готовить дома, с ним справится даже ребенок.

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Рецепт постного пирога с капустой

Время: 90 минут

90 минут Порции 8



Пирог с капустой / Фото Гурман

– 500 г пшеничной муки– 7 г сухих дрожжей;– 1 ст. л. сахара,– 300 мл воды;– 80 мл масла;– 600 г белокочанной капусты;– 1 репчатая луковица;– 1 морковка;– соль,– черный молотый перец.

Приготування:

Смешайте 400 г муки с солью, сахаром и дрожжами.

Влейте в сухих ингредиентов теплую воду и масло. Перемешайте массу.

Добавьте еще 50 граммов муки и замесите тесто.

Переложите тесто в чистую посуду смазанную маслом и накройте слоем пищевой пленки. Отправьте тесто в теплое место на 60 минут.



Приготовление пирога / Фото Еда

Мелко нашинкуйте капусту и переложите ее в теплую воду. Накройте крышкой и оставьте на 15 минут. Слейте воду из капусты.

Мелко нарежьте лук, морковь натрите на крупной терке.

Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней сначала лук, а потом морковь.



Приготовление пирога / Фото Еда

Добавьте к овощам капусту и продолжайте жарить начинку еще 10 – 15 минут.

Готовую капусту посолите и поперчите и перемешайте. Оставьте ее охлаждаться.

Готовое тесто разделите на две равные части.



Приготовление пирога / Фото Еда

Раскатайте одну часть теста, переложите в форму для выпекания.

Выложите начинку и накройте другой частью теста.



Приготовление пирога / Фото Еда

Плотно защипните края, в середине пирога сделайте отверстие для выхода пара.

Выпекайте капустный пирог в течение 30 минут при температуре 180 градусов.

Приготовление пирога / Фото Еда