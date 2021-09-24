Рецепт постного пирога с капустой: быстро и легко в приготовлении
24 сентября 2021 , 17:44Читати новину українською
Источник:Еда
Сегодня мы подготовили для вас простой рецепт пирога с капустой, который еще и можно готовить во время поста. Попробуйте его и вы больше не захотите готовить что-то другое!
Постный пирог с капустой – отличная вкусняха на завтрак, обед или ужин. Он прекрасно сочетается с томатным соком или айраном. Поскольку его легко готовить дома, с ним справится даже ребенок.
Читайте также Детские блюда с курицей на каждый день: сочные митболы, наггетсы и котлеты с сырной начинкой
Рецепт постного пирога с капустой
- Время: 90 минут
- Порции 8
Пирог с капустой / Фото Гурман
– 500 г пшеничной муки
– 7 г сухих дрожжей;
– 1 ст. л. сахара,
– 300 мл воды;
– 80 мл масла;
– 600 г белокочанной капусты;
– 1 репчатая луковица;
– 1 морковка;
– соль,
– черный молотый перец.
Приготування:
- Смешайте 400 г муки с солью, сахаром и дрожжами.
- Влейте в сухих ингредиентов теплую воду и масло. Перемешайте массу.
- Добавьте еще 50 граммов муки и замесите тесто.
- Переложите тесто в чистую посуду смазанную маслом и накройте слоем пищевой пленки. Отправьте тесто в теплое место на 60 минут.
Приготовление пирога / Фото Еда
- Мелко нашинкуйте капусту и переложите ее в теплую воду. Накройте крышкой и оставьте на 15 минут. Слейте воду из капусты.
- Мелко нарежьте лук, морковь натрите на крупной терке.
- Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней сначала лук, а потом морковь.
Приготовление пирога / Фото Еда
- Добавьте к овощам капусту и продолжайте жарить начинку еще 10 – 15 минут.
- Готовую капусту посолите и поперчите и перемешайте. Оставьте ее охлаждаться.
- Готовое тесто разделите на две равные части.
Приготовление пирога / Фото Еда
- Раскатайте одну часть теста, переложите в форму для выпекания.
- Выложите начинку и накройте другой частью теста.
Приготовление пирога / Фото Еда
- Плотно защипните края, в середине пирога сделайте отверстие для выхода пара.
- Выпекайте капустный пирог в течение 30 минут при температуре 180 градусов.
- Перед подачей охладите пирог. Приятного аппетита!