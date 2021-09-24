Рецепт постного пирога с капустой: быстро и легко в приготовлении

24 сентября 2021 , 17:44
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Источник:

Еда

Сегодня мы подготовили для вас простой рецепт пирога с капустой, который еще и можно готовить во время поста. Попробуйте его и вы больше не захотите готовить что-то другое!

Постный пирог с капустой – отличная вкусняха на завтрак, обед или ужин. Он прекрасно сочетается с томатным соком или айраном. Поскольку его легко готовить дома, с ним справится даже ребенок.

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Рецепт постного пирога с капустой

  • Время: 90 минут
  • Порции 8


Пирог с капустой / Фото Гурман

Ингредиенты:
– 500 г пшеничной муки
– 7 г сухих дрожжей;
– 1 ст. л. сахара,
– 300 мл воды;
– 80 мл масла;
– 600 г белокочанной капусты;
– 1 репчатая луковица;
– 1 морковка;
– соль,
– черный молотый перец.

Приготування:

  1. Смешайте 400 г муки с солью, сахаром и дрожжами.
     
  2. Влейте в сухих ингредиентов теплую воду и масло. Перемешайте массу.
     
  3. Добавьте еще 50 граммов муки и замесите тесто.
     
  4. Переложите тесто в чистую посуду смазанную маслом и накройте слоем пищевой пленки. Отправьте тесто в теплое место на 60 минут.


Приготовление пирога / Фото Еда

  1. Мелко нашинкуйте капусту и переложите ее в теплую воду. Накройте крышкой и оставьте на 15 минут. Слейте воду из капусты.
  1. Мелко нарежьте лук, морковь натрите на крупной терке.
  1. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней сначала лук, а потом морковь.


Приготовление пирога / Фото Еда

  1. Добавьте к овощам капусту и продолжайте жарить начинку еще 10 – 15 минут.
  1. Готовую капусту посолите и поперчите и перемешайте. Оставьте ее охлаждаться.
  1. Готовое тесто разделите на две равные части.


Приготовление пирога / Фото Еда

  1. Раскатайте одну часть теста, переложите в форму для выпекания.
  1. Выложите начинку и накройте другой частью теста.


Приготовление пирога / Фото Еда

  1. Плотно защипните края, в середине пирога сделайте отверстие для выхода пара.
  1. Выпекайте капустный пирог в течение 30 минут при температуре 180 градусов.

Приготовление пирога / Фото Еда

  1. Перед подачей охладите пирог. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак