Американский яблочный пирог: рецепт в духовке

Не знаете, что приготовить к чаю? Мы предлагаем вам попробовать настоящий американский яблочный пирог! У него много сочной начинки и постное тесто. Давайте готовить вместе для семьи и близких.

Американский яблочный пирог – традиционная и любимая выпечка в Северной Америке. Ее часто готовят на праздники и к повседневному столу.

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Приготовьте пирог по нашему рецепту и подавайте его к столу с мороженым или с ароматным чаем или кофе. Украсить яблочный пирог можно плетенкой или накрыть сплошным слоем теста.

Рецепт яблочного пирога

Время : 3 часа

: 3 часа Порции: 6



Яблочный пирог / Фото Гурман

– 450 г муки;– 300 г сливочного масла;– 150 мл холодной воды;– 1 ч. л. соли.– 850 г яблок;– 25 г кукурузного крахмала;– 25 г муки;– 150 г сахара;– сок половины лимона;– 30 г сливочного масла;– 1/2 ч. л. молотой корицы;– 1 щепотка мускатного ореха.

Приготовление:

Для приготовления теста тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Соедините муку с солью и перемешайте. Сливочное масло нарежьте маленькими кубиками и соедините с мукой. Тщательно перемните муку с маслом руками до крошки. Влейте холодную воду и продолжайте замешивать тесто руками. Когда у вас получится однородное тесто, заверните его в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник. Для приготовления начинки тщательно помойте яблоки, удалите плодоножки, кожуру и семена. Нарежьте яблоки ломтиками толщиной около половины сантиметра. Переложите нарезанные яблоки в миску. Посыпьте фрукты мускатным орехом, корицей, сахаром, крахмалом, мукой и полейте лимонным соком. Перемешайте яблоки с растопленным сливочным маслом, чтобы все специи равномерно распределились по фруктам. Достаньте готовое тесто из холодильника и раскатайте 2/3 в пласт толщиной 3 миллиметра и диаметром 35 – 37 сантиметров. Выложите раскатанное тесто в круглую форму для выпечки пирога. Оставшееся тесто раскатайте в пласт 3 миллиметра и нарежьте полосками шириной 2 – 3 сантиметра. В форму для выпекания выложите начинку с яблоками и разровняйте. С полосок сформируйте сетку и выложите сверху на начинку. Подравняйте края пирога. Смажьте верх пирога яичным желтком. Разогрейте духовку до 190 – 200 градусов и выпекайте американский яблочный пирог в течение 45 – 50 минут. Готовый пирог охладите и посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Рецепт американского яблочного пирога – видео: