Американський яблучний пиріг – традиційна та улюблена випічка в Північній Америці. Її часто готують на свята та до буденного столу.

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Приготуйте пиріг за нашим рецептом та подавайте його до столу з морозивом або з ароматним чаєм чи кавою. Оздобити яблучний пиріг можна плетенкою або накрити суцільним шаром тіста.

Рецепт яблучного пирога

Час: 3 години

3 години Порції: 6



Яблучний пиріг / Фото Гурман

Інгредієнти для тіста:

– 450 г борошна;

– 300 г вершкового масла;

– 150 мл холодної води;

– 1 ч. л. солі.

Для начинки:

– 850 г яблука;

– 25 г кукурудзяного крохмалю;

– 25 г борошна;

– 150 г цукру;

– сік половини лимона;

– 30 г вершкового масла;

– 1/2 ч. л. меленої кориці;

– 1 дрібка мускатного горіха.

Приготування:

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. З'єднайте борошно з сіллю та перемішайте. Вершкове масло наріжте маленькими кубиками та з'єднайте з борошном. Ретельно перемніть борошно з маслом руками до крихти. Влийте холодну воду та продовжуйте замішувати тісто руками. Коли у вас вийде однорідне тісто, загорніть його в шар харчової плівки та відправте в холодильник. Для приготування начинки ретельно помийте яблука, видаліть плодоніжки, шкірку та насіння. Наріжте яблука скибочками товщиною близько пів сантиметра. Перекладіть нарізані яблука в миску. Посипте фрукти мускатним горіхом, корицею, цукром, крохмалем, борошном та полийте лимонним соком. Вимішайте яблука з розтопленим вершковим маслом, щоб всі спеції рівномірно розподілилися по фруктах. Дістаньте готове тісто з холодильника та розкачайте 2/3 в шар товщиною 3 міліметри та діаметром 35 – 37 сантиметрів. Викладіть розкачане тісто в круглу форму для випікання пирога. Тісто, що залишилося розкачайте в шар 3 міліметри та наріжте полосками шириною 2 – 3 сантиметри. У форму для випікання викладіть начинку з яблуками та розрівняйте. З полосок сформуйте сітку та викладіть зверху на начинку. Підрівняйте краї пирога. Змастіть верх пирога яєчним жовтком. Розігрійте духовку до 190 – 200 градусів та випікайте американський яблучний пиріг протягом 45 – 50 хвилин. Готовий пиріг охолодіть та посипте цукровою пудрою. Смачного!

Рецепт американського яблучного пирога – відео: