Американський яблучний пиріг – традиційна та улюблена випічка в Північній Америці. Її часто готують на свята та до буденного столу.

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Приготуйте пиріг за нашим рецептом та подавайте його до столу з морозивом або з ароматним чаєм чи кавою. Оздобити яблучний пиріг можна плетенкою або накрити суцільним шаром тіста.

Рецепт яблучного пирога

  • Час: 3 години
  • Порції: 6

пиріг
Яблучний пиріг / Фото Гурман

Приготування:

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. З'єднайте борошно з сіллю та перемішайте.
  2. Вершкове масло наріжте маленькими кубиками та з'єднайте з борошном. Ретельно перемніть борошно з маслом руками до крихти.
  3. Влийте холодну воду та продовжуйте замішувати тісто руками. Коли у вас вийде однорідне тісто, загорніть його в шар харчової плівки та відправте в холодильник.
  4. Для приготування начинки ретельно помийте яблука, видаліть плодоніжки, шкірку та насіння. Наріжте яблука скибочками товщиною близько пів сантиметра.
  5. Перекладіть нарізані яблука в миску. Посипте фрукти мускатним горіхом, корицею, цукром, крохмалем, борошном та полийте лимонним соком.
  6. Вимішайте яблука з розтопленим вершковим маслом, щоб всі спеції рівномірно розподілилися по фруктах.
  7. Дістаньте готове тісто з холодильника та розкачайте 2/3 в шар товщиною 3 міліметри та діаметром 35 – 37 сантиметрів.
  8. Викладіть розкачане тісто в круглу форму для випікання пирога.
  9. Тісто, що залишилося розкачайте в шар 3 міліметри та наріжте полосками шириною 2 – 3 сантиметри.
  10. У форму для випікання викладіть начинку з яблуками та розрівняйте.
  11. З полосок сформуйте сітку та викладіть зверху на начинку. Підрівняйте краї пирога.
  12. Змастіть верх пирога яєчним жовтком.
  13. Розігрійте духовку до 190 – 200 градусів та випікайте американський яблучний пиріг протягом 45 – 50 хвилин.
  14. Готовий пиріг охолодіть та посипте цукровою пудрою. Смачного!

Рецепт американського яблучного пирога – відео: