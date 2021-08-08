Американський яблучний пиріг – традиційна та улюблена випічка в Північній Америці. Її часто готують на свята та до буденного столу.
Читайте також Найкращі сезонні овочі до різних частин курочки: рецепти на будь-який смак
Приготуйте пиріг за нашим рецептом та подавайте його до столу з морозивом або з ароматним чаєм чи кавою. Оздобити яблучний пиріг можна плетенкою або накрити суцільним шаром тіста.
Рецепт яблучного пирога
- Час: 3 години
- Порції: 6
Яблучний пиріг / Фото Гурман
Приготування:
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. З'єднайте борошно з сіллю та перемішайте.
- Вершкове масло наріжте маленькими кубиками та з'єднайте з борошном. Ретельно перемніть борошно з маслом руками до крихти.
- Влийте холодну воду та продовжуйте замішувати тісто руками. Коли у вас вийде однорідне тісто, загорніть його в шар харчової плівки та відправте в холодильник.
- Для приготування начинки ретельно помийте яблука, видаліть плодоніжки, шкірку та насіння. Наріжте яблука скибочками товщиною близько пів сантиметра.
- Перекладіть нарізані яблука в миску. Посипте фрукти мускатним горіхом, корицею, цукром, крохмалем, борошном та полийте лимонним соком.
- Вимішайте яблука з розтопленим вершковим маслом, щоб всі спеції рівномірно розподілилися по фруктах.
- Дістаньте готове тісто з холодильника та розкачайте 2/3 в шар товщиною 3 міліметри та діаметром 35 – 37 сантиметрів.
- Викладіть розкачане тісто в круглу форму для випікання пирога.
- Тісто, що залишилося розкачайте в шар 3 міліметри та наріжте полосками шириною 2 – 3 сантиметри.
- У форму для випікання викладіть начинку з яблуками та розрівняйте.
- З полосок сформуйте сітку та викладіть зверху на начинку. Підрівняйте краї пирога.
- Змастіть верх пирога яєчним жовтком.
- Розігрійте духовку до 190 – 200 градусів та випікайте американський яблучний пиріг протягом 45 – 50 хвилин.
- Готовий пиріг охолодіть та посипте цукровою пудрою. Смачного!
Рецепт американського яблучного пирога – відео: