Самый простой завтрак, когда не хватает времени: готовим рваный пирог из лаваша и сыра
11 января 2024, 12:25Читати новину українською
Источник:cook_julija_simonchuk
У большинства почему-то всегда не хватает времени приготовить завтрак. Однако ни в коем случае не следует им пренебрегать.
Попробуйте воспользоваться этим рецептом. Рваный пирог из лаваша и сыра очень просто и быстро готовить.
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Пирог из лаваша и сыра
- Время: 45 минут
- Порций: 6
– 220 граммов лаваша;
– 4 яйца;
– 250 миллилитров молока;
– 250 граммов брынзы;
– 150 граммов сулугуни;
– 4 столовые ложки масла;
– пучок зелени.
Приготовление:
- Взбейте венчиком яйца с молоком и растительным маслом.
- Добавьте измельченную зелень, натертый сыр и порванный на куски лаваш.
- Все хорошо перемешайте, чтобы лаваш полностью смочился.
- Выложите в форму, застеленную пергаментом.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке ориентировочно 35 минут.