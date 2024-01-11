Самый простой завтрак, когда не хватает времени: готовим рваный пирог из лаваша и сыра

11 января 2024, 12:25
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Источник:

cook_julija_simonchuk

У большинства почему-то всегда не хватает времени приготовить завтрак. Однако ни в коем случае не следует им пренебрегать.

Попробуйте воспользоваться этим рецептом. Рваный пирог из лаваша и сыра очень просто и быстро готовить.

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Пирог из лаваша и сыра

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 220 граммов лаваша;
– 4 яйца;
– 250 миллилитров молока;
– 250 граммов брынзы;
– 150 граммов сулугуни;
– 4 столовые ложки масла;
– пучок зелени.

Приготовление:

  1. Взбейте венчиком яйца с молоком и растительным маслом.
  2. Добавьте измельченную зелень, натертый сыр и порванный на куски лаваш.
  3. Все хорошо перемешайте, чтобы лаваш полностью смочился.
  4. Выложите в форму, застеленную пергаментом.
  5. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке ориентировочно 35 минут.
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Автор: Ольга Котів