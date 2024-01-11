Спробуйте скористатися цим рецептом. Рваний пиріг з лаваша і сиру дуже просто та швидко готувати.
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Пиріг з лаваша та сиру
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Збийте вінчиком яйця з молоком та олією.
- Додайте подрібнену зелень, натертий сир і порваний на шматки лаваш.
- Все добре перемішайте, щоб лаваш повністю змочився.
- Викладіть у форму, застелену пергаментом.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці орієнтовно 35 хвилин.