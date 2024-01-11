Спробуйте скористатися цим рецептом. Рваний пиріг з лаваша і сиру дуже просто та швидко готувати.

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Пиріг з лаваша та сиру

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Збийте вінчиком яйця з молоком та олією.
  2. Додайте подрібнену зелень, натертий сир і порваний на шматки лаваш.
  3. Все добре перемішайте, щоб лаваш повністю змочився.
  4. Викладіть у форму, застелену пергаментом.
  5. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці орієнтовно 35 хвилин.