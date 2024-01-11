Спробуйте скористатися цим рецептом. Рваний пиріг з лаваша і сиру дуже просто та швидко готувати.

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Пиріг з лаваша та сиру

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 220 грамів лаваша;

– 4 яйця;

– 250 мілілітрів молока;

– 250 грамів бринзи;

– 150 грамів сулугуні;

– 4 столові ложки олії;

– пучок зелені.

Приготування:

Збийте вінчиком яйця з молоком та олією. Додайте подрібнену зелень, натертий сир і порваний на шматки лаваш. Все добре перемішайте, щоб лаваш повністю змочився. Викладіть у форму, застелену пергаментом. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці орієнтовно 35 хвилин.

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