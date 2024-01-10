Их вкус подчеркнут грибы и сыр. Родные будут точно просить добавки.

Будет вкусно Так делали еще наши предки: старинный и мегапростой рецепт картофельной бабки

Картофельная запеканка с курицей

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Подготовьте картофельное пюре. Сварите картофель в подсоленной воде, после чего слейте его, добавьте сливочное масло, сметану и растолките.
  2. Тем временем обжарьте измельченные грибы с луком, посолите и поперчите по вкусу.
  3. Курицу нарежьте кубиками и пожарьте до готовности. Добавьте сливки, грибочки и потушите вместе еще 2 – 3 минуты.
  4. Тогда в форму выложите слоями пюре, курицу, сыр и так до конца.
  5. Запекайте 15 – 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.