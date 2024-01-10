Их вкус подчеркнут грибы и сыр. Родные будут точно просить добавки.

Будет вкусно Так делали еще наши предки: старинный и мегапростой рецепт картофельной бабки

Картофельная запеканка с курицей

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 6 картофелин;

– масло, сметана, соль для пюре;

– 1 куриное филе;

– 250 граммов шампиньонов;

– 1 луковица;

– 100 миллилитров сливок 20%;

– 200 граммов твердого сыра;

– специи по вкусу.

Приготовление:

Подготовьте картофельное пюре. Сварите картофель в подсоленной воде, после чего слейте его, добавьте сливочное масло, сметану и растолките. Тем временем обжарьте измельченные грибы с луком, посолите и поперчите по вкусу. Курицу нарежьте кубиками и пожарьте до готовности. Добавьте сливки, грибочки и потушите вместе еще 2 – 3 минуты. Тогда в форму выложите слоями пюре, курицу, сыр и так до конца. Запекайте 15 – 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Понравился рецепт? Попробуйте приготовить ароматную запеканку из остатков капусты и сыра – это очень вкусно.