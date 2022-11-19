Отличный рецепт для знакомства с выпечкой хлеба, а именно из пшеничной муки. Кулинар подробно описал все детали и нюансы от приготовления опары до затворения теста.

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Пшеничный хлеб получится с хрустящей корочкой, мягкой серединкой и невероятным ароматом. Вы сможете подавать его к завтраку, обеду или ужину.

Рецепт пшеничного хлеба для начинающих

Время: 24 часа

24 часа Порции: 1

Ингредиенты для первого этапа:

– 180 граммов воды;

– 300 граммов пшеничной муки.

Приготовление:

Добавляем воду и муку в чашу кухонной машины и замешиваем 10 минут на средней скорости.

Отправляем в холодильник на 2 часа.

Ингредиенты для 2 этапа:

– 15 – 20 граммов воды;

– 1 грамм дрожжей;

– 7 граммов соли.

Смешиваем воду и дрожжи до полного растворения. Далее отправляем смесь в чашу с тестом и высыпаем соль. Замешиваем 10 минут на средней скорости.

Достаем тесто из чаши, смазываем растительным маслом и отправляем обратно в чашу. Накрываем ее пленкой и оставляем тесто в час при комнатной температуре.

На третьем этапе обходим тесто (смотри видео) и оставляем еще на час в тепле. Повторите этот процесс еще дважды. В общем, подъем теста длится в течение 4 часов.