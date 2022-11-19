Відмінний рецепт для знайомства з випічкою хліба, а саме з пшеничного борошна. Кулінар детально описав всі деталі та нюанси від приготування опари до замішування тіста.

Читайте також Курочка в маринаді та ковбаски гриль: чим підкріпитися між відключеннями світла

Пшеничний хліб вийде з хрумкою скоринкою, м'якою серединкою та неймовірним ароматом. Ви зможете подавати його до сніданку, обіду чи вечері.

Рецепт пшеничного хліба для початківців

Час: 24 години

24 години Порції: 1

Інгредієнти для першого етапу:

– 180 грамів води;

– 300 грамів пшеничного борошна.

Приготування:

Додаємо воду та борошно в чашу кухонної машини та замішуємо 10 хвилин на середній швидкості.

Відправляємо в холодильник на 2 години.

Інгредієнти для 2 етапу:

– 15 – 20 грамів води;

– 1 грам дріжджів;

– 7 грамів солі.

Змішуємо воду і дріжджі до повного розчинення. Далі відправляємо суміш до чаші з тістом і висипаємо сіль. Замішуємо 10 хвилин на середній швидкості.

Дістаємо тісто з чаші, змащуємо олією та відправляємо назад в чашу. Накриваємо її плівкою та залишаємо тісто на годину при кімнатній температурі.

На третьому етапі обминаємо тісто (дивись відео) та залишаємо ще на годину в теплі. Повторіть цей процес ще два рази. Загалом підіймання тіста триває протягом 4 годин.