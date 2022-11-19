Відмінний рецепт для знайомства з випічкою хліба, а саме з пшеничного борошна. Кулінар детально описав всі деталі та нюанси від приготування опари до замішування тіста.
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Пшеничний хліб вийде з хрумкою скоринкою, м'якою серединкою та неймовірним ароматом. Ви зможете подавати його до сніданку, обіду чи вечері.
Рецепт пшеничного хліба для початківців
- Час: 24 години
- Порції: 1
Приготування:
- Додаємо воду та борошно в чашу кухонної машини та замішуємо 10 хвилин на середній швидкості.
- Відправляємо в холодильник на 2 години.
- Змішуємо воду і дріжджі до повного розчинення. Далі відправляємо суміш до чаші з тістом і висипаємо сіль. Замішуємо 10 хвилин на середній швидкості.
- Дістаємо тісто з чаші, змащуємо олією та відправляємо назад в чашу. Накриваємо її плівкою та залишаємо тісто на годину при кімнатній температурі.
- На третьому етапі обминаємо тісто (дивись відео) та залишаємо ще на годину в теплі. Повторіть цей процес ще два рази. Загалом підіймання тіста триває протягом 4 годин.
- На четвертому етапі викладаємо тісто на стіл та надаємо йому форми. Перекладаємо його на кухонний рушник, припилюємо кукурудзяним борошном (або пшеничним). Відправляємо хліб в холодильник на 12 – 14 годин.
- Розігріваємо духовку разом з деко до 240 градусів. Далі відправляємо хліб пектися під ковпаком. Надрізаємо хліб зверху гострим лезом. На дно форми наливаємо воду. Її пара утворить хрумку скоринку.
- Випікаємо хліб 20 хвилин та ще 10 без ковпака до золотистої скоринки.
- Ваш домашній хліб готовий. Смачного!