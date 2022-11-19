Первое знакомство с выпечкой: рецепт хлеба для начинающих
19 ноября 2022 , 13:46Читати новину українською
Источник:инстаграмм Павла Серветника
Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф Профессионалы" Павел Серветник поделился с читателями рецептом пшеничного хлеба.
Отличный рецепт для знакомства с выпечкой хлеба, а именно из пшеничной муки. Кулинар подробно описал все детали и нюансы от приготовления опары до затворения теста.
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Пшеничный хлеб получится с хрустящей корочкой, мягкой серединкой и невероятным ароматом. Вы сможете подавать его к завтраку, обеду или ужину.
Рецепт пшеничного хлеба для начинающих
- Время: 24 часа
- Порции: 1
– 180 граммов воды;
– 300 граммов пшеничной муки.
Приготовление:
- Добавляем воду и муку в чашу кухонной машины и замешиваем 10 минут на средней скорости.
- Отправляем в холодильник на 2 часа.
– 15 – 20 граммов воды;
– 1 грамм дрожжей;
– 7 граммов соли.
- Смешиваем воду и дрожжи до полного растворения. Далее отправляем смесь в чашу с тестом и высыпаем соль. Замешиваем 10 минут на средней скорости.
- Достаем тесто из чаши, смазываем растительным маслом и отправляем обратно в чашу. Накрываем ее пленкой и оставляем тесто в час при комнатной температуре.
- На третьем этапе обходим тесто (смотри видео) и оставляем еще на час в тепле. Повторите этот процесс еще дважды. В общем, подъем теста длится в течение 4 часов.
- На четвертом этапе выкладываем тесто на стол и придаем ему форму. Перекладываем его на кухонное полотенце, припыляем кукурузной мукой (или пшеничной). Отправляем хлеб в холодильник на 12 – 14 часов.
- Разогреваем духовку вместе с противень до 240 градусов. Далее отправляем хлеб печься под колпаком. Надрезаем хлеб сверху острым лезвием. На дно формы наливаем воду. Ее пара образует хрустящую корочку.
- Выпекаем хлеб 20 минут и еще 10 без колпака до золотистой корочки.
- Ваш домашний хлеб готов. Приятного тебе аппетита!