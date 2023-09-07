Рагу из баклажанов, которые тают во рту
7 сентября 2023, 10:33Читати новину українською
Источник:Готовим с Юлией
Не знаете что приготовить из баклажанов? Мы подобрать нереально вкусный рецепт рагу, который точно понравится каждому.
Из баклажанов можно приготовить любое блюдо: от рулетиков до рагу или зимней консервации. Мы предлагаем попробовать рагу с помидорами и перцем, которое станет открытием для тех, кто его попробует.
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Подавайте рагу как отдельное блюдо или мясное: курятины, говядины или свинины.
Рога из баклажанов
- Время: 45 минут
- Порции: 4
– 2 баклажана;
– 1 репчатый лук;
– 1 – 2 моркови;
– сладкий перец;
– 3 – 4 помидора;
– чеснок;
– зелень петрушки.
Приготовление:
- Нарезаем баклажаны произвольными кусочками и замачиваем их в соленой воде на 20 минут.
- Нарезаем лук и морковь, обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
- Отдельно обжариваем сладкий перец и баклажаны.
- Натираем помидоры без кожуры или мелко нарезаем их ножом.
- Соединяем все овощи вместе и заливаем помидорной массой, добавляем специи и тушим на маленьком огне под крышкой 20 минут.
- Натираем чеснок и добавляем петрушку и еще 5 минут тушим.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить карпатские лиганцы по давнему рецепту.