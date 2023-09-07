Рагу из баклажанов, которые тают во рту

7 сентября 2023, 10:33
Читати новину українською

Источник:

Готовим с Юлией

Не знаете что приготовить из баклажанов? Мы подобрать нереально вкусный рецепт рагу, который точно понравится каждому.

Из баклажанов можно приготовить любое блюдо: от рулетиков до рагу или зимней консервации. Мы предлагаем попробовать рагу с помидорами и перцем, которое станет открытием для тех, кто его попробует.

Читайте также Лучший выбор для школьников: как вкусно накормить ребенка во время активных будней

Подавайте рагу как отдельное блюдо или мясное: курятины, говядины или свинины.

Рога из баклажанов

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 1 репчатый лук;
– 1 – 2 моркови;
– сладкий перец;
– 3 – 4 помидора;
– чеснок;
– зелень петрушки.

Приготовление:

  • Нарезаем баклажаны произвольными кусочками и замачиваем их в соленой воде на 20 минут.
  • Нарезаем лук и морковь, обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
  • Отдельно обжариваем сладкий перец и баклажаны.
  • Натираем помидоры без кожуры или мелко нарезаем их ножом.
  • Соединяем все овощи вместе и заливаем помидорной массой, добавляем специи и тушим на маленьком огне под крышкой 20 минут.
  • Натираем чеснок и добавляем петрушку и еще 5 минут тушим.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить карпатские лиганцы по давнему рецепту.
Автор: Богданна Рибак