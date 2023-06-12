Рагу з картоплею та м'ясом відмінно підійдуть до обіднього столу. Подавайте страву з домашньою квашениною, або свіжими овочами та насолоджуйтеся неймовірним смак рагу всією сім'єю.

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Рецепт рагу з курятиною

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  • Миємо та очищаємо овочі, нарізаємо їх однаковими шматочками. Аналогічно нарізаємо курятину.
  • Смажимо цибулю до прозорості, далі додаємо моркву та смажимо ще 5 хвилин.
  • Додаємо нарізану курятину, смажимо ще 10 хвилин.
  • Висипаємо кабачки, продовжуючи смажити. Через 5 хвилин додаємо баклажани, добре розмішуємо і тушкуємо ще стільки ж.
  • Вливаємо пів склянки окропу, перемішуємо.
  • Висипаємо картоплю, накриваємо кришкою та зменшуємо вогонь на плиті. Тушкуємо рагу 15 – 20 хвилин, далі додаємо помідори і продовжуємо готувати ще 10 хвилин.
  • Присмачуємо страву спеціями, свіжою зеленню та залишаємо настоюватися під кришкою 30 хвилин.

Смачного!