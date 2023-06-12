Рагу з картоплею та м'ясом відмінно підійдуть до обіднього столу. Подавайте страву з домашньою квашениною, або свіжими овочами та насолоджуйтеся неймовірним смак рагу всією сім'єю.

Читайте також Смачний вибір для маленьких гурманів: чому курячі гомілки так подобаються дітям

Рецепт рагу з курятиною

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе;

– 3 кабачки;

– 3 помідори;

– 2 баклажани;

– 2 ріпчасті цибулі;

– 2 картоплі;

– 2 болгарських перці;

– морква;

– часник;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– олія.

Приготування:

Миємо та очищаємо овочі, нарізаємо їх однаковими шматочками. Аналогічно нарізаємо курятину.

Смажимо цибулю до прозорості, далі додаємо моркву та смажимо ще 5 хвилин.

Додаємо нарізану курятину, смажимо ще 10 хвилин.

Висипаємо кабачки, продовжуючи смажити. Через 5 хвилин додаємо баклажани, добре розмішуємо і тушкуємо ще стільки ж.

Вливаємо пів склянки окропу, перемішуємо.

Висипаємо картоплю, накриваємо кришкою та зменшуємо вогонь на плиті. Тушкуємо рагу 15 – 20 хвилин, далі додаємо помідори і продовжуємо готувати ще 10 хвилин.

Присмачуємо страву спеціями, свіжою зеленню та залишаємо настоюватися під кришкою 30 хвилин.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати смачний український куліш, який варили ще наші предки.