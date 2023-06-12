Самое вкусное рагу – рецепт с курицей

Одно из самых простых блюд, но в то же время вкусное и сытное – это рагу. Его можно готовить как из овощей, так и с мясом.

Рагу с картофелем и мясом отлично подойдут к обеденному столу. Подавайте блюдо с домашней квашеной или свежими овощами и наслаждайтесь невероятным вкусом рагу всей семьей.

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Рецепт рагу с курицей

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

– 500 граммов куриного филе;– 3 кабачки;– 3 помидора;– 2 баклажана;– 2 репчатых лука;– 2 картофеля;– 2 болгарских перца;– морковь;– чеснок;– соль;– черный молотый перец;– масло.

Приготовление:

Моем и очищаем овощи, нарезаем их одинаковыми кусочками. Аналогично нарезаем курицу.

Жарим лук до прозрачности, затем добавляем морковь и жарим еще 5 минут.

Добавляем нарезанную курятину, жарим еще 10 минут.

Высыпаем кабачки, продолжая жарить. Через 5 минут добавляем баклажаны, хорошо размешиваем и тушим еще столько же.

Вливаем пол стакана кипятка, перемешиваем.

Высыпаем картофель, накрываем крышкой и убавляем огонь на плите. Тушим рагу 15 – 20 минут, затем добавляем помидоры и продолжаем готовить еще 10 минут.

Сдабриваем блюдо специями, свежей зеленью и оставляем настаиваться под крышкой 30 минут.

Приятного аппетита!

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