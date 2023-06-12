Самое вкусное рагу – рецепт с курицей
12 июня 2023, 15:48Читати новину українською
Источник:Гурман
Одно из самых простых блюд, но в то же время вкусное и сытное – это рагу. Его можно готовить как из овощей, так и с мясом.
Рагу с картофелем и мясом отлично подойдут к обеденному столу. Подавайте блюдо с домашней квашеной или свежими овощами и наслаждайтесь невероятным вкусом рагу всей семьей.
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Рецепт рагу с курицей
- Время: 60 минут
- Порции: 6
– 500 граммов куриного филе;
– 3 кабачки;
– 3 помидора;
– 2 баклажана;
– 2 репчатых лука;
– 2 картофеля;
– 2 болгарских перца;
– морковь;
– чеснок;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло.
Приготовление:
- Моем и очищаем овощи, нарезаем их одинаковыми кусочками. Аналогично нарезаем курицу.
- Жарим лук до прозрачности, затем добавляем морковь и жарим еще 5 минут.
- Добавляем нарезанную курятину, жарим еще 10 минут.
- Высыпаем кабачки, продолжая жарить. Через 5 минут добавляем баклажаны, хорошо размешиваем и тушим еще столько же.
- Вливаем пол стакана кипятка, перемешиваем.
- Высыпаем картофель, накрываем крышкой и убавляем огонь на плите. Тушим рагу 15 – 20 минут, затем добавляем помидоры и продолжаем готовить еще 10 минут.
- Сдабриваем блюдо специями, свежей зеленью и оставляем настаиваться под крышкой 30 минут.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить вкусный украинский кулишь, который варили еще наши предки