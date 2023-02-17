Вкуснее не пробовали: рецепт тающих во рту ребрышек

Впереди выходные, а это значит, что пора приготовить что-то особенное. Например, ребрышки в сливовом соусе.

Это самые вкусные ребра, которые вам придется отведать, они просто "тают во рту", нежные, сочные, умеренно острые.

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Подавайте их в любой гарнир: печеный или жареный картофель, маринованные овощи или свежий салат. Они идеально подойдут как к обыденному столу, так и праздничному.

Рецепт ребрышек из свинины

Время: 8 часов

8 часов Порции: 4

– 1 килограмм ребрышек;– масло;– специи: паприка, красный перец, чеснок сухой, сахар, соль по 1,5 чайной ложки;– 30 миллилитров лимонного сока;– 15 граммов соевого соуса;– 75 граммов сливового варенья;– 15 граммов имбиря.

Приготовление:

Свиньи ребра моем, очищаем и нарезаем порционно по 1 – 2 косточки. Смазываем маслом и обваливаем в специях. Оставляем мариноваться. Далее выкладываем в более глубокий противень на фольгу. Сверху прикрываем фольгой и запекаем в разогретой до 160 духовке 2 часа.

В сливовое варенье добавляем лимонный сок, мелко тертый имбирь и соевый соус, хорошо вымешиваем.

Достаем ребра, снимаем верхнюю фольгу, смазываем их соусом и отправляем в духовку еще на 15 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!