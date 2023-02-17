Вкуснее не пробовали: рецепт тающих во рту ребрышек
17 февраля 2023, 11:58Читати новину українською
Источник:Вкусные рецепты на каждый день
Впереди выходные, а это значит, что пора приготовить что-то особенное. Например, ребрышки в сливовом соусе.
Это самые вкусные ребра, которые вам придется отведать, они просто "тают во рту", нежные, сочные, умеренно острые.
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Подавайте их в любой гарнир: печеный или жареный картофель, маринованные овощи или свежий салат. Они идеально подойдут как к обыденному столу, так и праздничному.
Рецепт ребрышек из свинины
- Время: 8 часов
- Порции: 4
– 1 килограмм ребрышек;
– масло;
– специи: паприка, красный перец, чеснок сухой, сахар, соль по 1,5 чайной ложки;
– 30 миллилитров лимонного сока;
– 15 граммов соевого соуса;
– 75 граммов сливового варенья;
– 15 граммов имбиря.
Приготовление:
- Свиньи ребра моем, очищаем и нарезаем порционно по 1 – 2 косточки. Смазываем маслом и обваливаем в специях. Оставляем мариноваться. Далее выкладываем в более глубокий противень на фольгу. Сверху прикрываем фольгой и запекаем в разогретой до 160 духовке 2 часа.
- В сливовое варенье добавляем лимонный сок, мелко тертый имбирь и соевый соус, хорошо вымешиваем.
- Достаем ребра, снимаем верхнюю фольгу, смазываем их соусом и отправляем в духовку еще на 15 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!