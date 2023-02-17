Це найсмачніші ребра, які вам доведеться скуштувати, вони просто "тануть в роті", ніжні, соковиті, вміру гостренькі.

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Подавайте їх до будь-якого гарніру: печеної чи смаженої картоплі, маринованих овочів чи свіжого салату. Вони ідеально підійдуть як до буденного столу, так і святкового.

Рецепт реберець зі свинини

  • Час: 8 годин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Свинні ребра миємо, очищаємо та нарізаємо порційно по 1 – 2 кісточки. Змащуємо олією та обвалюємо у спеціях. Залишаємо маринуватися. Далі викладаємо в глибше деко на фольгу. Зверху прикриваємо фольгою і запікаємо в розігрітій до 160 духовці 2 години.
  • В сливове варення додаємо лимонний сік, дрібно тертий імбир і соєвий соус, гарно вимішуємо.
  • Дістаємо ребра, знімаємо верхню фольгу, змащуємо їх соусом і відправляємо в духовку ще на 15 хвилин при 180 градусах.

Смачного!