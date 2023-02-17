Це найсмачніші ребра, які вам доведеться скуштувати, вони просто "тануть в роті", ніжні, соковиті, вміру гостренькі.

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Подавайте їх до будь-якого гарніру: печеної чи смаженої картоплі, маринованих овочів чи свіжого салату. Вони ідеально підійдуть як до буденного столу, так і святкового.

Рецепт реберець зі свинини

Час: 8 годин

8 годин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм реберець;

– олія;

– спеції: паприка, червоний перець, часник сухий, цукор, сіль по 1,5 чайної ложки;

– 30 мілілітрів лимонного соку;

– 15 грамів соєвого соусу;

– 75 грамів сливового варення;

– 15 грамів імбиру.

Приготування:

Свинні ребра миємо, очищаємо та нарізаємо порційно по 1 – 2 кісточки. Змащуємо олією та обвалюємо у спеціях. Залишаємо маринуватися. Далі викладаємо в глибше деко на фольгу. Зверху прикриваємо фольгою і запікаємо в розігрітій до 160 духовці 2 години.

В сливове варення додаємо лимонний сік, дрібно тертий імбир і соєвий соус, гарно вимішуємо.

Дістаємо ребра, знімаємо верхню фольгу, змащуємо їх соусом і відправляємо в духовку ще на 15 хвилин при 180 градусах.

Смачного!