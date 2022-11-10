Рис всегда был популярным гарниром, его можно варить, жарить и запекать. Все эти технологии просты, а сам рис доступен для украинцев.

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Если вам надоел отварной рис, попробуйте его пожарить на сковороде. Добавьте к нему миксом любимых овощей (особенно вкусно с кукурузой) или со специями: карри, шафран.

Рецепт жареного риса с овощами

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 стакан риса;

– микс любимых овощей (морковь, зеленый горошек, сладкий перец);

– 1 – 2 столовых ложек сливочного масла;

_ соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Промойте рис в воде несколько раз, чтобы вода осталась прозрачной.

Разогрейте сковороду со сливочным маслом на среднем огне. Обжарьте овощи нарезанные кубиком. Чтобы ускорить процесс приготовления, выбирайте замороженные овощи (готовый микс).