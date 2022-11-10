Рис завжди був популярним гарніром, адже його можна варити, смажити та запікати. Всі ці технології прості, а сам рис доступний для українців.
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Якщо вам набрид відварений рис, спробуйте його посмажити на сковорідці. Додайте до нього міксом улюблених овочів (особливо смачно з кукурудзою), або зі спеціями: карі, шафран.
Рецепт смаженого рису з овочами
- Час: 35 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Промийте рис у воді кілька разів, щоб вода залишилася прозорою.
- Розігрійте сковорідку з вершковим маслом на середньому вогні. Обсмажте овочі нарізані кубиком. Щоб пришвидшити процес приготування, обирайте заморожені овочі (готовий мікс).
- Додайте до них промитий рис та обсмажуйте так, щоб його краї побіліли. Присмачте все спеціями та перемішайте.
- Залийте все водою трішки вище рису та готуйте на повільному вогні під закритою кришкою 20 хвилин.Важливо протягом цього часу не відкривати кришку.
- Зніміть кришку, рис має бути повністю готовий та розсипчастий.
- Смажений рис з овочами готовий. Смачного!