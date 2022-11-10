Подойдет ко всему: готовим жареный рис с овощами на сковороде

Жареный рис с овощами – универсальный гарнир к рыбе, морепродуктам, курице, индейке или говядине. Он идеально сочетается с горошком, морковью, а еще его можно просто подавать с шафраном.

Рис всегда был популярным гарниром, его можно варить, жарить и запекать. Все эти технологии просты, а сам рис доступен для украинцев.

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Если вам надоел отварной рис, попробуйте его пожарить на сковороде. Добавьте к нему миксом любимых овощей (особенно вкусно с кукурузой) или со специями: карри, шафран.

Рецепт жареного риса с овощами

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2

– 1 стакан риса;– микс любимых овощей (морковь, зеленый горошек, сладкий перец);– 1 – 2 столовых ложек сливочного масла;_ соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Промойте рис в воде несколько раз, чтобы вода осталась прозрачной.

Разогрейте сковороду со сливочным маслом на среднем огне. Обжарьте овощи нарезанные кубиком. Чтобы ускорить процесс приготовления, выбирайте замороженные овощи (готовый микс).