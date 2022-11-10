Подойдет ко всему: готовим жареный рис с овощами на сковороде
10 ноября 2022 , 11:55Читати новину українською
Источник:инстаграмм Cooking by Yuliya
Жареный рис с овощами – универсальный гарнир к рыбе, морепродуктам, курице, индейке или говядине. Он идеально сочетается с горошком, морковью, а еще его можно просто подавать с шафраном.
Рис всегда был популярным гарниром, его можно варить, жарить и запекать. Все эти технологии просты, а сам рис доступен для украинцев.
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Если вам надоел отварной рис, попробуйте его пожарить на сковороде. Добавьте к нему миксом любимых овощей (особенно вкусно с кукурузой) или со специями: карри, шафран.
Рецепт жареного риса с овощами
- Время: 35 минут
- Порции: 2
– 1 стакан риса;
– микс любимых овощей (морковь, зеленый горошек, сладкий перец);
– 1 – 2 столовых ложек сливочного масла;
_ соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Промойте рис в воде несколько раз, чтобы вода осталась прозрачной.
- Разогрейте сковороду со сливочным маслом на среднем огне. Обжарьте овощи нарезанные кубиком. Чтобы ускорить процесс приготовления, выбирайте замороженные овощи (готовый микс).
- Добавьте к ним промытый рис и обжаривайте так, чтобы его края побелели. Сдобрите все специями и перемешайте.
- Залейте все водой немного выше риса и готовьте на медленном огне под закрытой крышкой 20 минут. Важно в течение этого времени не открывать крышку.
- Снимите крышку, рис должен быть полностью готов и рассыпчат.
- Жареный рис с овощами готов. Приятного тебе аппетита!