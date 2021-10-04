В сезон тыквы мы предлагаем вам приготовить невероятно вкусное и полезное блюдо – кашу с рисом и тыквой. Какой из вариантов выбрать: сладкий или соленый – выбор за вами. Мы можем только отметить, что они вкусные в любом варианте.
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Рисово-тыквенная каша (соленый вариант)
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Приготовление:
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В кастрюле доведите до кипения молоко.
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Тыкву тщательно помойте и очистите от кожицы и семян. Нарежьте мелкими кубиками мякоть и отправьте в молоко. Варите на маленьком огне до мягкости. Ориентировочно 25 – 30 минут.
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Рис отварите до готовности в подсоленной воде.
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Тыкву с молоком измельчите в пюре с помощью блендера. Соедините с рисом и перемешайте.
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Добавьте специи и перемешайте.
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Подавайте готовое блюдо к столу с брынзой. Приятного аппетита!
Тыквенная каша с рисом / Фото Fat Killers
Рисово-тыквенная каша (сладкий вариант)
Приготовление:
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В кастрюле доведите до кипения молоко.
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Тыкву тщательно помойте и очистите от кожицы и семян. Нарежьте мелкими кубиками мякоть и отправьте в молоко. Варите на маленьком огне до мягкости. Ориентировочно 25 – 30 минут.
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Рис отварите до готовности с подсластителем.
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Тыкву с молоком измельчите в пюре с помощью блендера. Соедините с рисом и перемешайте.
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Добавьте ванильный сахар и перемешайте.
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Перед подачей добавьте к блюду творог. Приятного аппетита!