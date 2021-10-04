В сезон тыквы мы предлагаем вам приготовить невероятно вкусное и полезное блюдо – кашу с рисом и тыквой. Какой из вариантов выбрать: сладкий или соленый – выбор за вами. Мы можем только отметить, что они вкусные в любом варианте.

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Рисово-тыквенная каша (соленый вариант)

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  1. В кастрюле доведите до кипения молоко.

  2. Тыкву тщательно помойте и очистите от кожицы и семян. Нарежьте мелкими кубиками мякоть и отправьте в молоко. Варите на маленьком огне до мягкости. Ориентировочно 25 – 30 минут.

  3. Рис отварите до готовности в подсоленной воде.

  4. Тыкву с молоком измельчите в пюре с помощью блендера. Соедините с рисом и перемешайте.

  5. Добавьте специи и перемешайте.

  6. Подавайте готовое блюдо к столу с брынзой. Приятного аппетита!


Тыквенная каша с рисом / Фото Fat Killers

Рисово-тыквенная каша (сладкий вариант)

Приготовление:

  1. В кастрюле доведите до кипения молоко.

  2. Тыкву тщательно помойте и очистите от кожицы и семян. Нарежьте мелкими кубиками мякоть и отправьте в молоко. Варите на маленьком огне до мягкости. Ориентировочно 25 – 30 минут.

  3. Рис отварите до готовности с подсластителем.

  4. Тыкву с молоком измельчите в пюре с помощью блендера. Соедините с рисом и перемешайте.

  5. Добавьте ванильный сахар и перемешайте.

  6. Перед подачей добавьте к блюду творог. Приятного аппетита!